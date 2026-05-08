À retenir ce soir : Babiluzion, guerre, cimetière de Bois Rouge, houle et job de rêve

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi soir 8 mai 2026 : - Saint-Denis : des centaines de personnes réunies au Chaudron pour rendre hommage à Babiluzion - De nouveaux affrontements dans le Golfe jettent une ombre sur l'optimisme de Trump - Sainte-Marie : une zone du cimetière de Bois Rouge fermée après une prolifération de chauves-souris - Houle : l'est, le sud et l'ouest en vigilance jaune vagues - submersion à partir de 22h - Job de rêve : une agence propose un emploi de dog-sitter, nourri, logé et payé 70.000 euros par an

Ce vendredi 8 mai 2026, des centaines de personnes se sont réunies au Chaudron, à Saint-Denis, pour commémorer la mémoire de Babiluzion. L'artiste, figure de la scène reggae dancehall réunionnaise, est décédé ce mercredi à l'âge de 48 ans. Les hommages continuent d'affluer.

De nouveaux affrontements dans le Golfe mettent à mal vendredi la perspective d'une conclusion rapide d'un accord entre les Etats-Unis et l'Iran, même si Donald Trump a assuré que la trêve tenait toujours.

Une zone limitée du cimetière intercommunal de Bois Rouge à Sainte-Marie a été temporairement fermée par la Cinor en raison d'une "prolifération importante d'une colonie de chauves-souris a été identifiée dans une partie d'un local technique et jusqu'au funérarium du cimetière" indique l’intercommunalité ce jeudi soir 7 mai 2026. "Cette décision prise, à titre préventif, vise à permettre une gestion adaptée de la situation sans impacter les usagers. Ainsi, le service des inhumations est pleinement maintenu" dit encore la Cinor

Le sud-est, le sud, le sud-ouest et l'ouest seront en vigilance jaune vagues - submersion à partir de 22h de vendredi 8 mai 2026, annonce Météo France. "La mer peu agitée à agitée en journée devient forte dans la soirée et la nuit prochaine entre la Pointe des Aigrettes (Saint-Gilles) et Sainte-Rose en passant par le Sud Sauvage" notent les météorologues. La houle devrait s'amplifier rapidement en fin de journée, des vagues de 3 mètres sont attendues dans la nuit

C'est une offre qui a eu son "petit" effet. Une agence de recrutement de personnel de maison pour des familles aisées a posté une annonce afin de trouver un dog-sitter, comprenez une personne pour prendre soin exclusivement du chien de la famille. L'employé sera logé, nourri et payé 70.000 euros à l'année, soit presque 6.000 euros mensuels. L'agence, qui se trouve à Middlesbrough en Angleterre, a été dépassée par l'impact de cette offre, ils ont reçu des milliers de candidatures.