À retenir ce soir : tentative de meutre et suicide, coupures EDF, volcan, droits des femmes et contrôles routiers

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche soir 8 mars 2026 : - Le Port : une femme poignardée, son compagnon se jette en voiture dans la darse - Incident sur le réseau EDF : les 275.000 foyers impactés ce matin réalimentés - Piton de la Fournaise : visible depuis la RN2, la coulée se trouve à moins de 3 km de la route - Droits des femmes : des dizaines de milliers de manifestants ce dimanche en France - Contrôles routiers : 509 infractions relevées et 26 permis retirés

Aux alentours de 22 heures, ce samedi 7 mars 2026, une violente altercation s’est produite au niveau de la darse de la Sapmer, dans la zone du Port ouest. Une femme a été blessée à l’arme blanche par son compagnon avant que celui-ci ne se jette dans l’eau avec son véhicule.

Un vaste délestage électrique a eu lieu ce dimanche 8 mars 2026 dans plusieurs communes de La Réunion en raison de difficultés de production. Au total, 275.000 clients ont été impactés, indique la préfecture.

Ce dimanche 8 mars 2026, l’éruption du Piton de la Fournaise débutée le 13 février dernier se poursuit. Le seul site éruptif actuellement actif est visible depuis le Piton de Bert. Le front de la coulée, visible depuis la RN2, se trouvait vendredi soir à environ 2,6 km de la route.

"Stop aux violences", "du travail pour vivre, pas survivre", "notre corps nous appartient": des dizaines de milliers de personnes se préparent à manifester dimanche partout en France pour défendre les droits des femmes, menacés par la montée du conservatisme, selon les associations.

Ce week-end du 7 et 8 mars 2026, les forces de l'ordre étaient sur les routes. La gendarmerie de La Réunion a mené 12 opérations qui ont permis de relever 99 infractions dont 39 alcoolémies et 8 conduites sous stupéfiants. 26 permis ont été retirés. Côté Police, les effectifs ont réalisé sur le département 35 opérations de sécurisation et de sécurité routière au cours de ce week-end, permettant de relever 410 infractions dont 47 délits.