Piton de la Fournaise : visible depuis la RN2, la coulée se trouve à moins de 3 km de la route

Ce dimanche 8 mars 2026, l’éruption du Piton de la Fournaise débutée le 13 février dernier se poursuit. Le seul site éruptif actuellement actif est visible depuis le Piton de Bert. Le front de la coulée, visible depuis la RN2, se trouvait vendredi soir à environ 2,6 km de la route. (Photos Richard Bouhet et Marine Magnien / www.imazpress.com)

"Le cône éruptif est maintenant bien formé et continue de se refermer progressivement, (...) provoquant une activité importante en tunnel de lave est désormais établie", précise l'Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise (OVFP) dans son dernier bulletin. "Peu de projections dépassent désormais la hauteur du cône".

Depuis le 3 mars, les coulées sont de nouveau visibles dans la partie haute des Grandes Pentes avec un nouveau bras de coulée. Vendredi soir, le front du bras sud de la coulée, visible actuellement depuis le Grand Brulé, était situé à environ 3,7 km de la RN2, à une altitude de 1.070 m. "Le front progresse lentement et a parcouru environ 300 mètres en un jour et demi. En bas des Grandes Pentes, le front du bras de coulée le plus en aval reste figé à environ 2,6 km de la RN2, à une altitude de 660 m".

Comme les jours précédents, l’activité sismique reste faible. Le trémor éruptif est, quant à lui, resté relativement stable, sur les dernières 24 heures.

Toutes les informations sur le volcan sont à retrouver ici.

Autre élément surveillé de près : le volcan montre de nouveaux signes de pression interne. "Depuis la fin du mois de février, les lignes de base traversant le sommet enregistrent une augmentation de distance, indiquant une ré-expansion progressive de l’édifice", observe l’OVPF. Cette inflation pourrait traduire "une remise en pression du système d’alimentation magmatique, possiblement liée à une recharge en magma du réservoir superficiel".

Étant donné la faible activité sismique actuelle, la probabilité d’ouverture de nouvelles fissures éruptives reste faible à court terme. Néanmoins, les signes d’une re-pressurisation augmentent cette probabilité. Lire aussi - Piton de la Fournaise : une coulée de lave toujours visible depuis la RN2 À noter également que par le passé, des fissures éruptives se sont ouvertes au cours d’une éruption sans signaux avant-coureurs, comme par exemple en août 1998, juillet 1999, octobre 1999, décembre 2006 et mars 2019. En effet, la propagation du magma à faible profondeur peut se produire de manière asismique, notamment lorsque le magma est déjà dégazé.

www.imazpress.com / [email protected]