"Tenue correcte" aux abords des plages de Saint-Paul : Emmanuel Séraphin demande qui se cache derrière ce collectif

Le 15 janvier 2026, un collectif de citoyens a adressé au maire de la ville de Saint-Paul, une demande visant à instaurer un arrêté municipal encadrant le port d’une tenue correcte aux abords des plages. Le collectif précise à ce jour "n'avoir reçu aucune réponse écrite". Dans ce contexte, le collectif citoyen a adressé une relance officielle. Lors de ses vœux à la presse, Emmanuel Séraphin a répondu qu'aucune plainte concernant un trouble à l'ordre public n'a été déposée. Il se demande même qui se cache derrière ce collectif (Photo : rb/www.imazpress.com)

"Moi je veux savoir à qui je m'adresse", déclare Emmanuel Séraphin. "Depuis quelques années, à la veille d'élections, il y a toujours un collectif avec des anonymes qui se crée et ensuite on retrouve ces membres sur des listes d'opposition", a-t-il déclaré lors de ses voeux, en réponse à notre journaliste d'Imaz Press.

- Pas de troubles à l'ordre public signalés à Saint-Paul -

Le maire de la commune indique qu'à ce jour, "aucune plainte n'a été reçue au niveau de la mairie de Saint-Paul concernant des désordres sur l'espace public".

Si tel était le cas "la loi existe".

Emmanuel Séraphin précise tout de même "veiller au respect et être vigilant sur cet aspect".

- Le collectif de citoyen souhaite un arrêté municipal pour des tenue correcte -

Des administrés de la commune de Saint-Paul ont adressé, le 15 janvier 2026, au maire, Emmanuel Séraphin, une demande citoyenne visant à instaurer un arrêté municipal concernant l’encadrement des usages vestimentaires sur les plages de Saint-Gilles-les-Bains et leurs abords, "dans une logique de respect de l’espace public et de vivre-ensemble".

Le collectif précise que sa démarche "se veut respectueuse, non polémique et non partisane, et qu’elle vise uniquement à contribuer au débat public local de manière apaisée et constructive".

Un "projet d’arrêté juridiquement encadré, accompagné d’un plan de balisage clair et de mesures pédagogiques, a été transmis à la mairie afin de faciliter son instruction", ajoute le collectif.

La proposition distingue explicitement les zones de baignade, où la tenue de bain est autorisée et les espaces publics adjacents (promenades, parkings, commerces), où une tenue correcte serait exigée.

"La tenue de bain reste totalement autorisée sur le sable et dans l’eau. La demande concerne uniquement les espaces publics hors zone de baignade (promenades, parkings, commerces, voies publiques)", précisent les citoyens.

"Une tenue correcte correspond à une tenue vestimentaire couvrant les parties intimes du corps, permettant de circuler dans l’espace public sans atteinte à la dignité humaine ni au respect d’autrui", expliquent-ils.

Ils ajoutent : "hors zone de baignade, ne seraient pas considérés comme des tenues correctes : la nudité totale ou partielle ou le port exclusif d’un maillot de bain, d’un bikini, d’un slip de bain ou d’un string".

En cas d’adoption de l’arrêté, une contravention de 1ère classe (38 euros maximum) pourrait être appliquée.

www.imazpress.com/[email protected]