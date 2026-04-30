Prix des carburants, repas étudiant, travail le 1er mai, titres de séjour... Tout ce qui change au 1er mai

Ce 1er mai 2026, les prix des carburants continuent à augmenter. Les étudiants pourront bénéficier d'un repas à 1 euro peu importe leur revenu. Le gouvernement fait preuve de souplesse pour les boulangeries-pâtisseries et fleuristes artisanaux ouverts aujourd'hui. Les taxes sur les demandes de naturalisation et de titre de séjour sont plus élevés, voici tout ce qui change ce vendredi 1er mai (Photo www.imazpress.com)

- Carburants : le prix du sans-plomb baisse de 3 centimes, celui du gazole augmente de 6 centimes -

Les prix des carburants pour le mois de mai 2026 sont tombés : le prix du sans-plomb va baisser de 3 centimes, soit 1,93 euro le litre, tandis que le prix du gazoil va augmenter de 6 centimes, soit 1,83 euro le litre. Ces prix incluent une baisse de cinq centimes qui a été acceptée par les quatre importateurs pétroliers de La Réunion, après de longues négociations avec l'Etat. Le prix de la bouteille de gaz rese fixe à 18 euros grâce à l'aide versée par la Région Réunion

- Repas à 1 euro pour tous les étudiants -

Dès le 4 mai 2026, le repas à 1 euro sera progressivement étendu à tous les étudiants dans les restaurants universitaires. Jusqu’à présent, le tarif à 1 euro était réservé aux étudiants boursiers ou en situation de précarité. Désormais, il est étendu à l’ensemble des étudiants, marquant la fin d’un système différencié selon les ressources.

Concrètement, le dispositif sera déployé dans tous les restaurants Crous et, lorsque cela est possible, dans d’autres points de restauration du réseau (cafétérias, etc.).

Il sera accessible notamment : aux titulaires d’une carte d’étudiant, aux titulaires d’une carte d’étudiant des métiers et aux doctorants.

- Travail le 1er mai -

Cette année, les boulangeries-pâtisseries et les fleuristes artisanaux sont autorisés à travailler le 1 er mai. "Compte tenu de leur situation particulière, le gouvernement a décidé de sécuriser l’activité des boulangers-pâtissiers artisanaux, indispensables à la continuité de la vie sociale, et des artisans fleuristes dont l’activité est traditionnellement associée au 1er mai", précise le communiqué envoyé par le premier ministre, Sébastien Lecornu. Un projet de loi sera ainsi présenté dans les prochains jours afin d’autoriser leur ouverture de façon officielle dans les années à venir.

Pour 2026, un appel à la souplesse est lancé. L’exécutif invite "toutes les parties prenantes au pragmatisme et à la modération pour permettre un fonctionnement apaisé des boulangeries-pâtisseries et des fleuristes artisanaux ce jour-là". Le communiqué indique que les services de l’État recevront des consignes afin que les artisans "ne souffrent d’aucune conséquence" en cas d’ouverture.

En France, le 1er mai reste le seul jour férié obligatoirement chômé et payé.

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- Augmentation du coût des titres de séjours -

Dès ce vendredi 1er mai 2026, les étrangers devront payer beaucoup plus cher les taxes sur leur demande de naturalisation et de titre de séjour. Le timbre fiscal pour valider les dossiers de demandes passera de 55 à 255 euros.

Pour une demande de carte de séjour il faudra compter 350 euros dans le cadre d’une première délivrance d’un de ces titres de séjour, contre 225 euros jusque-là.

Autre augmentation : le droit de visa de régularisation s’élèvera à 300 euros, dont 100 euros non remboursables qui sont dus pour le dépôt de la demande de régularisation (contre 200 euros, dont 50 euros non remboursables, jusque-là).

Un tarif minoré de 150 euros pourra s’appliquer pour certains motifs, notamment pour les étudiants, les travailleurs saisonniers, pour les personnes en recherche d’emploi ou les jeunes au pair.

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