Commerce : pourquoi Ikea, H&M ou Action boudent encore La Réunion

Starbucks, Zara, Ikea, Sephora ou encore Action. Ces enseignes internationales font partie du quotidien de nombreux Réunionnais qui vivent désormais dans l’Hexagone et ailleurs, mais restent absentes du paysage commercial local. Pourtant, le marché réunionnais n'est pas considéré comme trop petit ou insuffisamment rentable. Alors pourquoi ces marques ne s'implantent-elles pas sur l'île ? Entre contraintes logistiques, modèles économiques et choix stratégiques, les explications sont multiples. (Photo d'illustration www.imazpress.com)

À La Réunion, certaines enseignes internationales restent absentes, malgré une demande, parfois forte, des consommateurs. Si quelques grandes marques ont réussi à s’implanter ces dernières années, d’autres continuent de faire l’impasse sur l’île. Un constat qui interroge sur l’attractivité économique du territoire et les freins à l’installation de ces géants du commerce.

Selon la Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion (CCIR), le principal frein n'est pas forcément la taille du marché, souvent pointée du doigt. "Le marché réunionnais marche très bien", assure la CCIR.

- Une logistique spécifique à La Réunion -

Le principal défi serait avant tout logistique. Pour des enseignes comme Zara ou H&M, dont le modèle repose sur un renouvellement très rapide des collections, l'insularité complique fortement la gestion des stocks. "Le stock doit être renouvelé toutes les cinq semaines, mais à La Réunion il faut une gestion spéciale", explique la CCIR. Entre délais d'acheminement, coûts de transport et nécessité de disposer d'un stockage plus important, l'équation devient plus complexe qu'en Europe continentale.

À cela s'ajoute la question des prix. Les enseignes doivent absorber le coût du fret maritime ou aérien, tout en restant compétitives. "Ce n'est pas facile de proposer les mêmes prix que dans l'Hexagone", souligne la Chambre consulaire.

Certaines spécificités climatiques peuvent également entrer en ligne de compte. La Réunion ne connaît pas les quatre saisons comme l'Europe, ce qui oblige à adapter les collections et les approvisionnements. Un travail supplémentaire que certaines enseignes ne jugent pas forcément prioritaire.

- Franchise ou implantation directe dans l'île -

Contrairement à une idée reçue, il ne suffit pas toujours qu'un entrepreneur local souhaite ouvrir une enseigne pour que celle-ci arrive sur l'île. De nombreuses marques fonctionnent désormais sans franchise. Contacté sur le sujet, Sephora indique ainsi que "tous nos magasins, en France comme à l'international, sont des filiales" et qu'il "n'existe donc aucun magasin Sephora franchisé". Même logique du côté d'Action, qui précise suivre "un plan de développement précis" sans faire appel à des partenaires. Autrement dit, la décision d'ouvrir un magasin revient directement à la maison-mère.

Pour les enseignes qui acceptent la franchise, les investissements demandés peuvent être particulièrement élevés. "Les franchises de métropole choisissent des groupes avec un financement important", rappelle la CCIR. Encore faut-il trouver un acteur local disposant des moyens financiers nécessaires et d'une expérience dans le secteur concerné.

- Des exemples montrent que c'est possible à La Réunion -

L'histoire commerciale de La Réunion montre toutefois que certaines barrières peuvent être franchies. L'arrivée de McDonald's dans les années 1990 en est l'exemple le plus marquant. "À l’époque, le rêve de beaucoup de gens c'était d’avoir un McDo à La Réunion", raconte la CCIR. L'enseigne avait alors été introduite localement par un investisseur réunionnais, malgré les réticences de certains observateurs. Aujourd'hui, la marque est solidement implantée sur l'île.

D'autres enseignes ont également réussi leur implantation ces dernières années, preuve que le territoire reste attractif lorsque les conditions économiques et logistiques sont réunies.

- Entre impatience et soutien aux commerces locaux -

Mais la question ne se résume pas à faire venir toujours plus de grandes marques. Dans un contexte économique jugé difficile pour le commerce réunionnais, la CCIR affiche une position prudente. "L'objectif, c'est de préserver l'existant", explique-t-elle. "Les gros ont les moyens de s'en sortir. Nous avons le devoir de préserver et protéger les petits commerces de proximité". Pour l'institution, l'enjeu est aussi de maintenir un équilibre entre l'attractivité commerciale du territoire et la préservation du tissu économique local.

Du côté des consommateurs, l'envie de voir certaines enseignes s'implanter à La Réunion est bien réelle. Parmi les marques les plus souvent citées figurent Ikea, Zara, Starbucks, Action ou encore Primark. "J’aimerais beaucoup voir Ikea arriver à La Réunion", confie Jade, 30 ans.

"Les enseignes présentes sur l’île répondent déjà à de nombreux besoins, mais il manque parfois du choix, notamment en matière d’ameublement et de décoration". La jeune femme cite également Krispy Kreme ou l'enseigne danoise Normal parmi les marques qu'elle aimerait découvrir localement. Faute d'alternative, elle profite de ses voyages pour effectuer certains achats. "Pour les meubles, je regarde ce que je peux trouver ici, mais ce n'est pas toujours ce que je recherche. Commander en ligne me reviendrait beaucoup trop cher".

Même constat pour Emmy, 24 ans, qui rêve de voir débarquer Zara, Starbucks, Subway ou encore Action. "Ce sont des enseignes qu'on retrouve facilement ailleurs et qui offriraient plus de choix ici", estime-t-elle. Comme beaucoup de Réunionnais, elle limite ses commandes sur internet en raison des frais de livraison souvent élevés vers l'île et préfère attendre ses déplacements hors département pour faire certains achats.

Pour autant, ni Jade ni Emmy ne souhaitent voir les commerces locaux fragilisés. "Je pense qu'il est possible de trouver un équilibre", souligne Jade. "Nous accueillons déjà de nombreuses chaînes internationales de restauration rapide et pourtant les restaurants locaux continuent de briller". Une vision partagée par Emmy, qui rappelle que l'absence de certaines grandes enseignes permet aussi aux commerces réunionnais de se développer, tout en reconnaissant qu'elle limite parfois le choix des consommateurs et contribue à maintenir des prix élevés.

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En réalité, l'absence de Lidl, Sephora ou H&M à La Réunion ne résulte donc pas d'un unique facteur. Entre contraintes logistiques, modèles économiques, investissements importants et arbitrages stratégiques des groupes internationaux, chaque enseigne possède ses propres raisons.

Une chose est sûre : avec une population toujours plus mobile et connectée, la question continue d'alimenter les discussions. Et les Réunionnais ne manquent pas d'imaginer quelles pourraient être les prochaines grandes enseignes à poser leurs valises sur l'île.

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En préparant cet article, nous pensions également à Subway. Mais alors que nous nous apprêtions de le publier, nous avons appris que la franchise devrait prochainement ouvrir ses portes au centre-ville de Saint-Denis. Ce qui prouve que malgré les contraintes, il est possible pour ces enseignes de s'implanter sur l'île.

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