Fin de grève chez French Bee : ouverture d'une nouvelle phase de dialogue avec les organisations syndicales

Ce dimanche 6 septembre 2026, le mouvement social impliquant une partie du personnel navigant commercial (PNC) de la compagnie aérienne French Bee a pris fin. La direction précise que la levée de la grève ouvre "une nouvelle phase de dialogue avec les organisations syndicales" (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

La direction de French Bee a proposé "la mise en place d’un cycle de travail structuré sur une période de quatre semaines", indique-t-elle à Imaz Press.

"Ce cycle a pour objectif d’examiner l’ensemble des sujets soulevés par les représentants du personnel, d'étudier les propositions formulées par chacune des parties et d’identifier des mesures concrètes susceptibles d’améliorer durablement les conditions de travail des PNC."

Pour rappel, le Syndicat National du Personnel Navigant Commercial et la CGT de la compagnie aérienne pointaient du doigt l’instabilité des plannings, la fatigue liée aux rotations long-courriers et une rémunération jugée insuffisamment adaptée aux contraintes du métier.

Les salariés de French Bee réclament également une revalorisation salariale de 10 % pour les PNC de French Bee.

- La direction de French Bee souhaite apporter des réponses concrètes -

La compagnie French Bee dit prendre "pleinement en considération les préoccupations exprimées par une partie de son personnel navigant commercial et souhaite que cette nouvelle phase de dialogue permette d’y apporter des réponses concrètes, dans un climat serein et constructif".

La direction réaffirme sa volonté "de poursuivre les échanges avec les organisations syndicales afin de construire des solutions durables, conciliant les attentes des salariés, la qualité de vie au travail et les exigences propres au transport aérien".

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