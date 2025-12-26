La rétro de la semaine : volaille de Noël, fléau de l'alcool, mort de Rayan, drame sur la route et saison des letchis

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 22 au vendredi 26 décembre 2025 : • Lundi 22 décembre - Maladie de Newcastle : pas de panique pour vos volailles de Noël, charcuterie et boudins sont sans danger • Mardi 23 décembre - Taxes sur les alcools forts : derrière la polémique, un véritable fléau à combattre • Mercredi 24 décembre - Mort de Rayan F., 18 ans, à Saint-Gilles : une rixe familiale au cœur de l’enquête, cinq individus mis en examen pour meurtre • Jeudi 25 décembre - Bras-Panon : un automobiliste décède, percuté par plusieurs véhicules • Vendredi 26 décembre - Letchis : une production 2025 exceptionnelle pour le fruit rouge, star des fêtes (Photo : rb/www.imazpress.com)

Sur la table de fête, charcuterie, boudins et autres produits à base de volaille accompagnerons les autres mets. Alors que le 17 novembre 2025, les services de l’État ont été informés d’une mortalité importante de volailles dans une basse-cour au Tampon, touchée par le virus de la maladie de Newcastle, des consommateurs s'inquiètent. Éleveurs, professionnels et services de l'État l'assurent, des contrôles stricts sont effectués chaque semaine. La consommation de tout produit à base de volaille, ne présente aucun risque pour l'homme.

La polémique enfle depuis une semaine autour d'un amendement déposé par le sénateur Stéphane Fouassin, visant à renforcer la taxation des alcools forts. Si l'amendement n'a pas été adopté, faute de vote autour du budget 2026, les attaques par communiqués de presse interposés continuent. Et font passer au second plan un fléau pourtant bien réel pour La Réunion : la consommation d'alcool.

Ce mardi 23 décembre 2025, cinq hommes ont été mis en examen pour meurtre dans l’enquête sur la mort de Rayan F., 18 ans. Le jeune homme, originaire de l’Éperon, décédé dans la nuit du jeudi 18 au vendredi 19 décembre 2025 à proximité du parking d’une discothèque de l’Ouest, aurait été pris dans une succession d’altercations ayant dégénéré en rixe mortelle. Les investigations menées par la section de recherches de la gendarmerie mettent en cause un groupe familial, désormais au cœur de l’information judiciaire.

Un réveillon de Noël dramatique à Bras-Panon. Dans la soirée de mercredi 24 décembre 2025, un homme a été percuté sur la quatre-voies par plusieurs véhicules après être sorti de sa voiture suite à un accident. Les secours n'ont rien pu faire pour sauver la victime. Le drame s'est déroulé au niveau de Paniandy.

Ils fleurissent sur nos tables en cette période de fêtes de fin d'année. Les letchis offrent une saison 2025 particulièrement exceptionnelle. Le cyclone Garance et les dégâts causés dans les vergers n'aura pas eu leur peau rouge. Au contraire, les conditions climatiques et un hiver austral plus frais auront fait le plus grand bien aux pieds de letchis. Vendus entre 2,5 et 3 euros le kilo, le petit fruit rouge a de quoi ravir les clients. L'année passée, le letchi n'était pas descendu en-dessous des six euros le kilo.