La rétro de la semaine : spectacle au Piton de la Fournaise, l'éruption baisse d'intensité, hébergement d’urgence, longs délais pour la PMA et variole du singe

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 19 au vendredi 23 janvier 2026 : • Lundi 19 janvier - Volcan : spectacle en cours au Piton de la Fournaise, l’éruption se poursuit • Mardi 20 janvier - Piton de la Fournaise : l'éruption toujours en cours, malgré une baisse de l'intensité • Mercredi 21 janvier - À La Réunion : faute d’hébergement d’urgence, des mères et leurs enfants sont sans toit • Jeudi 22 janvier - Procréation médicalement assistée : à La Réunion, un délai d'attente qui peut aller jusqu'à trois ans • Vendredi 23 janvier - Un cas de variole du singe, le premier depuis 2024, identifié à La Réunion

Le Piton de la Fournaise est entré en éruption ce dimanche 18 janvier 2026 à 19h45. Plusieurs fissures éruptives "se sont ouvertes sur le flanc nord du volcan" a indiqué dimanche soir l’Observatoire volcanologique du piton de la Fournaise (OVPF).

L’éruption débutée ce dimanche 18 janvier 2026 à 19h45 continue ce mardi 20 janvier, malgré une baisse de l'activité. Une faille éruptive est toujours active sur les quatre failles créées par cette éruption. Le préfet rappelle que tout accès au public dans l'enclos du piton de la Fournaise reste interdit, et que le survol de drone de la zone reste réglementé.

À La Réunion, de plus en plus de mères isolées avec des enfants ont besoin d’une place d’hébergement d’urgence. En 2024 à La Réunion, près de 2.500 ménages n'ont pas été pris en charge par le 115, le numéro d'urgence sociale. Parmi eux, plus de 1.000 enfants, dont 300 de moins de 3 ans. Dans l'île, seulement 670 places sont disponibles dans les hébergements d'urgence. La Fondation pour le Logement dénonce une forme de "maltraitance institutionnelle" et appelle au sursaut des autorités pour répondre à l’urgence de la mise à l’abri de toute personne en difficulté.

À La Réunion, comme ailleurs en France, de nombreuses personnes rencontrent des difficultés pour concevoir un enfant. Face à ces situations, la procréation médicalement assistée (PMA) offre des solutions médicales encadrées, mais souvent méconnues. Faute de donneurs et donneuses, les couples - ou femme seules - attendent en moyenne deux à trois ans pour un don de gamète.

Un premier cas de variole du singe, appelé également Mpox, a été identifié chez une personne résidant à La Réunion et de retour de Madagascar, annonce l'Agence régionale de santé (ARS) ce jeudi 22 janvier.Cette personne a été placée à l’isolement. Le début des symptômes est postérieur à son vol de retour. Ses proches ont été identifiés et bénéficient d’un suivi médical rapproché, en lien avec le CHU de La Réunion, afin d’éviter toute transmission du virus. Les derniers cas recensés à La Réunion datent de juin 2024.