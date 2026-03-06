La rétro de la semaine : la campagne est lancée, répercussions de la guerre, Emmanuel Macron, 5ème jour d'attaques au Moyen-Orient et femme décédée à Saint-Leu

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 2 au vendredi 6 mars 2026 : • Lundi 2 mars - Municipales 2026 : la campagne électorale pour le premier tour est officiellement lancée • Mardi 3 mars - Conflit au Moyen-Orient : des répercussions économiques sur La Réunion ne sont pas exclues • Mercredi 4 mars - Macron envoie le Charles de Gaulle et d'autres renforts militaires au Moyen-Orient • Jeudi 5 mars - Conflit au Moyen-Orient : les Etats-Unis et Israël assurent que la résistance de Téhéran faiblit • Vendredi 6 mars - Saint-Leu : un couple emporté par la houle, l'homme sain et sauf, la femme retrouvée décédée

C'est ce lundi 2 mars 2026 que la campagne électorale pour le premier tour des élections municipales débute officiellement. Les candidats vont désormais pouvoir investir les panneaux d'affichage avec leurs affiches électorales, les voitures sonos vont reprendre du service et les meetings politiques vont battre leur plein.

Les frappes américaines et israéliennes contre l'Iran, suivies de représailles régionales, font redouter un embrasement durable au Moyen-Orient. Si les combats se déroulent à plus de 7.000 km de La Réunion, leurs répercussions économiques pourraient, à terme, concerner l'île. En cause : sa forte dépendance aux importations.

Emmanuel Macron a annoncé mardi le déploiement du porte-avions Charles de Gaulle, d'avions Rafale, d'une frégate et de moyens de défense anti-aérienne au Moyen-Orient pour défendre les intérêts français et les pays alliés frappés par la riposte iranienne aux attaques israélo-américaines.

Les gouvernements américain et israélien affirment mercredi que Téhéran répond de plus en plus faiblement à leur offensive, au cinquième jour d’une guerre loin de se cantonner à ces trois pays.

Ce jeudi 5 mars 2026, un couple a été emporté par la houle au niveau de la Pointe au Sel à Saint-Leu. L'homme a pu être retrouvé et pris en charge par les secours. Selon nos informations, il est hors de danger. À 22h30, la seconde victime, une femme, a été retrouvée décédée. Son corps a pu être localisé et hélitreuillé par l'hélicoptère de la Marine nationale, avec l'appui de la Section aérienne de la gendarmerie (SAG), de la SNSM et du Sdis Réunion.