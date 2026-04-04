La rétro de la semaine : professionnels de la route en colère, hausse des carburants, pas de poisson d'avril, déficit à l'Université et arrêt de l'éruption

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 30 mars au vendredi 3 avril 2026 : • Lundi 30 mars - Hausse des carburants : ils font entre 100 et 350 kilomètres par jour, des professionnels de la route menacent de faire grève • Mardi 31 mars - Carburants : La Réunion à la veille d'une hausse des tarifs, automobilistes, préparez vos portefeuilles • Mercredi 1er avril - Ce n'est pas un poisson d'avril, c'est aujourd'hui que les prix des carburants flambent • Jeudi 2 avril - Déficit à l'Université de La Réunion : une situation préoccupante mais "pas catastrophique", selon Jean-François Hoarau • Vendredi 3 avril - Volcan : l'éruption du Piton de la Fournaise s’est à nouveau arrêtée (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Ce mercredi 1er avril 2026, les carburants vont augmenter. Les Réunionnais n'auront donc pas d'autre choix qu'une fois de plus, mettre la main au porte-monnaie. Sur notre île, infirmiers libéraux, transporteurs, taxiteurs, ambulanciers notamment s’inquiètent et s’interrogent. Le gouvernement a annoncé des aides mais pour ces professionnels de la route qui font entre 100 et 350 kilomètres quotidiennement, ce ne sont que des "miettes". Certains envisagent de se mobiliser à partir du 1er avril.

C'est n'est une surprise pour personne. À compter de ce mercredi 1er avril 2026, vos pleins vont faire flamber votre porte-monnaie. Et pour cause, dès demain, il vous faudra compter 1,96 euro pour un litre de sans-plomb (contre 1,54 en mars) et 1,77 euro le litre de gazole (contre 1,25 euro en mars). Il ne sera donc pas surprenant de voir les automobilistes profiter de ce dernier jour à un tarif raisonnable, pour faire remplir leur véhicule.

Nous sommes le 1er avril, comme chaque année, à cette date, les Réunionnais sont particulièrement vigilants quant aux informations qui circulent. La moindre publication devient une blague potentielle. Aujourd’hui, nous ne ferons pas d’humour. La rédaction d’Imaz Press ne se prêtera pas au jeu cette année et nous aurions préféré entendre que l’augmentation des prix des carburants était une blague : il n’en est rien. Ce mercredi 1 er avril, les prix grimpent haut, très haut : 1,96 euro le litre de sans-plomb contre 1,54 en mars, et 1,77 euro le litre de gazole contre 1,25 le mois dernier.

Le président de l’Université de La Réunion nommé en février 2025, Jean-François Hoarau, fait face à une équation délicate : redresser les finances tout en réformant une institution fragilisée par des années de dysfonctionnements. Dans une interview accordée à Imaz Press, il revient sur un déficit de 6,3 millions d’euros, les réformes engagées et les défis à venir. Si la situation est préoccupante, elle n'est "pas catastrophique", assure-t-il notamment.

Après un arrêt de l’éruption le 25 mars puis une reprise le 28 mars 2026, l’éruption débutée le 13 février 2026 s’est à nouveau arrêtée ce jour ce vendredi 3 avril 2026 à 00h10. Cela fait suite à "une chute brutale de l’amplitude du trémor éruptif le 2 avril à 22h20, suivie d’un trémor intermittent de très faible amplitude de type "gaz piston", indique l'Observatoire volcanologique. Des écoulements de lave restent visibles, liés à la vidange progressive des tunnels de lave. Ce jeudi, de nouveaux petits bras de coulée ont traversé la RN2. Imaz Press a de nouveau survolé le spectacle ce jeudi soir et vous propose de nouvelles images.