La rétro de la semaine : pêche préventive des requins, vacances plus chères, filière fruit à pain, ultra trail des géants et déficit en eau

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 11 au vendredi 15 mai 2026 : • Lundi 11 mai - Au large de La Réunion : le programme de pêche préventive des requins se termine dans trois mois, plus de 500 squales capturés • Mardi 12 mai - Le prix des carburants et des billets d'avion s'envole : pour les vacances les Réunionnais partiront moins longtemps et moins loin • Mercredi 13 mai - La filière fruit à pain s'installe doucement mais sûrement dans le paysage agricole de La Réunion • Jeudi 14 mai - Ultra Trail des Géants : coureurs et coureuses se sont élancés de Saint-Philippe • Vendredi 15 mai - La Réunion entre dans la saison sèche avec un lourd déficit en eau (Photo : Emmanuel Grondin/www.imazpress.com)

A trois mois de la fin du programme de Pêche de Prévention (PR2P) pour la période 2019-2026, les équipes du Centre Sécurité Requin (CSR) poursuivent leurs opérations au large des côtes réunionnaises. Créé pour coordonner la gestion du risque requin autour de l’île, l’organisme supervise la surveillance du littoral et le suivi des interventions en mer, afin de limiter la présence des requins potentiellement dangereux dans les zones fréquentées par les baigneurs et les surfeurs. Plus de 500 squales ont été capturés.

À La Réunion, alors que la seconde semaine de vacances du mois de mai se poursuit,certaines personnes ont déjà en tête l'organisation des congés de juillet - août. Des vacances en dehors de La Réunion au programme ? Une question en suspens dans la tête des Réunionnais. Certains choisissent de renoncer à leur voyage ou de partir moins loin. La raison, les billets d'avion et les carburants en hausse, conséquence directe du violent conflit au Moyen-Orient notamment dans le détroit d’Ormuz.

Longtemps oublié ou évincé au profit d'autres produits de consommation comme le riz, le fruit à pain revient doucement mais sûrement dans l'agriculture réunionnaise. Résultat du projet alimentaire territorial de Bras-Panon, porté par l'envie de renforcer l'autonomie alimentaire et de proposer à la population une alimentation plus saine.

Durant quatre jours, du 14 au 17 mai 2026, a lieu la 3ème édition de l'Ultra Trail des Géants, organisée par l'UTOI. Cette compétition s'impose comme l'un des plus grands rendez-vous d'ultra-distance au niveau international. 3.690 coureurs et coureuses vont arpenter les sentiers de La Réunion. De l'Ultra Terrestre - épreuve de 224 km et 14.325 mètres de dénivelé positif, au Trail du Colorado, accessible à tous, l'UTG propose huit épreuves taillées pour chaque profil de coureur.

La Réunion aborde la saison sèche dans une situation déjà fragile. Après une saison des pluies 2025-2026 fortement déficitaire, les indicateurs hydrologiques virent progressivement au rouge : baisse précoce des débits des rivières, records de sécheresse, et possibles extensions des restrictions d’eau dans plusieurs communes.