La rétro de la semaine : maillots de contrefaçons, 14 juillet, fin du rêve Bleu, abattage de chiens errants et fin de vie

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 13 au vendredi 17 juillet 2026 : • Lundi 13 juillet - Mondial : près de 500 maillots contrefaits saisis par les douanes de La Réunion • Mardi 14 juillet - 14 juillet 2026 : à La Réunion, une fête nationale entre mémoire et spectacles pyrotechniques • Mercredi 15 juillet - [Photos] Mondial 2026 : fin du rêve pour les Bleus, éliminés par la Roja en demi-finale • Jeudi 16 juillet - Errance animale : le Sénat veut autoriser l'abattage des chiens à La Réunion • Vendredi 17 juillet - Entre espoir et et inquiétudes, la loi fin de vie divise à La Réunion (Photo : Emmanuel Grondin/www.imazpress.com)

Alors que l'Équipe de France poursuit sa course vers la finale de la Coupe du Monde 2026, les douanes de La Réunion ont saisi plusieurs centaines de faux maillots de contrefaçon. La contrefaçon des articles de sport est un phénomène récurrent lors des grandes compétitions sportives internationales. Des marchandises de mauvaise qualité et à bas prix, que les réseaux de contrefacteurs cherchent à exploiter en inondant les marchés en ligne. Tout cela, en violation des droits de propriété intellectuelle.

Ce mardi 14 juillet 2026, La Réunion célèbre la fête nationale. Pour l'occasion, dépôts de gerbes, défilés, feux d'artifices et festivités sont organisés aux quatre coins de l'île. À Saint-Denis, forces armées, de sécurité et des représentants de la société civile défilent sous le thème des 400 ans de la Marine nationale, mettant à l’honneur quatre siècles d’histoire, d’engagement et de service au profit de la Nation. Une fête nationale entre mémoire et spectacles pyrotechniques.