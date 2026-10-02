La rétro de la semaine : hélisurface du Maïdo, grève, drôles d'élus, les Réunionnais poussés à bout et Joé Bédier

• Lundi 28 septembre - Grand Raid : malgré la réouverture de l'hélisurface du Maïdo, des habitants de Roche Plate maintiennent la menace d'un blocage • Mardi 29 septembre - Grève : les fonctionnaires dans la rue pour défendre les services publics et protester contre l'austérité budgétaire • Mercredi 30 septembre - Condamnés, mis en cause, mais toujours en politique : l’étrange résistance des élus face à la justice • Jeudi 1er octobre - Explosion du prix des carburants, inflation, hausse du chômage : le gouvernement pousse les Réunionnais à bout • Vendredi 2 octobre - Municipales à Saint-André : Joé Bédier fait appel de l'annulation de son élection devant le Conseil d'État (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Le déplacement de l'hélisurface du Maïdo ne suffit pas à calmer la colère à Mafate. Alors que l'ONF a annoncé que l'ancienne et la nouvelle drop zone (DZ) pourront exceptionnellement être utilisées jusqu'au 31 décembre 2026, des habitants de Roche Plate maintiennent leur projet de bloquer le passage du Grand Raid. Ils ne sont pas contre la mise en place d'un nouvel emplacement, mais dénoncent un manque de concertation et des conditions qu'ils jugent inadaptées au ravitaillement. De son côté, l'ONF assure que la nouvelle DZ sera bien accessible aux camions.

Ce mardi 29 septembre 2026, enseignants, soignants, fonctionnaires des impôts ou simple citoyen descendent dans la rue. Gel du point d’indice, potentiel retour des jours carence, conditions de travail dégradées… La liste des raisons de la colère des agents de la fonction publique est longue. La vie est toujours plus chère avec un salaire qui ne suit pas, tandis que de son côté, l'État prévoit de nouvelles coupures dans le budget 2027 qui sera débattu à l'Assemblée ce jeudi. "Ça suffit, on ne peut pas continuer", scandent les syndicats.

Nicolas Sarkozy, Marine Le Pen, Rachida Dati, François Fillon, tous ont en commun de clamer haut et fort leur innocence même quand la justice prouve le contraire. Qu’ils écopent d’amende financière, de peine d’inéligibilité, ou de prison ferme : dans les affaires qui les concernent, les hommes et femmes politiques français s’arrangent pour réintégrer la vie politique du pays. Sourire aux lèvres et têtes hautes, rien ne semble les arrêter. Littéralement, même pas les lois qu'ils contribuent à voter et qui sont imposées à l'ensemble des Français.

À la liste des "petits efforts" auxquels le gouvernement vous demande de consentir, ajoutez une nouvelle (très) forte augmentation des prix des carburants. Un effort imposé, qui vient encore une fois contribuer à l’appauvrissement de la population réunionnaise. À croire que le gouvernement souhaite voir s’abattre la misère totale sur l’ensemble des habitants de l’île qu'il pousse à bout.

La nouvelle est tombée ce jeudi 1er octobre 2026, l’élection municipale de Joé Bédier à Saint-André a été annulée par le tribunal administratif et ses comptes de campagne ne sont pas validés. Face à cette décision, Joé Bédier et son avocat annoncent faire appel de l'annulation de son élection devant le Conseil d'État. C'est Laurent Virapoullé qui s’est empressé de faire fuiter sur les réseaux sociaux la décision du Tribunal administratif, se mettant ensuite en scène en vidéo : "C'est une grande victoire que je voulais vous partager en avant-première".