Saint-Benoît : face à l'augmentation des délits, la ville renforce ses moyens

À Saint-Benoît, 1.846 délits ont été constatés en 2025, soit une augmentation de +6,4 %, les atteintes aux personnes évoluent également à la hausse de 30 %. Face à ces chiffres, la ville renforce ses moyens de lutte contre la délinquance. Ce mercredi 10 juin 2026, le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) de la ville de Saint-Benoît a dressé le bilan des actions menées en matière de sécurité et de prévention sur le territoire bénédictin et fixé les priorités pour l’année 2026. Nous publions, ci-dessous, le communiqué de la ville de Saint-Benoît à ce sujet (Photo d'illustration : Stéphan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Aux côtés du sous-préfet de Saint-Benoît, Fabrice Bonicel, les représentants de la gendarmerie, de la police municipale, de l'Éducation nationale, des bailleurs sociaux, des associations, des médiateurs et de l'ensemble des partenaires engagés dans la prévention de la délinquance ont partagé leurs constats et leurs perspectives d'action.



Depuis 2020, la Ville de Saint-Benoît a engagé une dynamique forte en matière de sécurité et de prévention, fondée sur une coopération étroite entre les services municipaux, les forces de l'ordre, la justice et les acteurs de terrain. Cette mobilisation collective a permis d'obtenir des résultats encourageants.

Au regard du bilan 2025, les violences urbaines, qui ont longtemps constitué une préoccupation importante sur le territoire, n’apparaissent plus parmi les principales problématiques identifiées par les forces de l'ordre.

La vigilance reste néanmoins totale face à la progression des atteintes aux personnes (+ 30%) et à la recrudescence des trafics de stupéfiants, qui concentrent désormais une grande partie des efforts engagés par l'ensemble des partenaires.



Par ailleurs, la situation des mineurs auteurs ou susceptibles de basculer dans la délinquance constitue un point de vigilance majeur, notamment en lien avec les phénomènes de décrochage scolaire et de marginalisation.



Afin de répondre aux enjeux identifiés, plusieurs actions concrètes ont d’ores et déjà été engagées et d’autres seront mises en œuvre en 2026 pour renforcer la sécurité et la prévention sur l’ensemble du territoire.

- Création d’un Centre de Supervision Urbaine (CSU) -

Parmi les annonces majeures de cette séance plénière figure la création d'un Centre de Supervision Urbaine (CSU), véritable outil stratégique de coordination et de surveillance du territoire.

Les travaux d'aménagement d'une salle dédiée au sein des locaux de la police municipale devraient démarrer à la fin de l'année 2026, pour une mise en service au premier semestre 2027.

Ce futur centre opérationnel sera composé d'un chef de salle et de quatre opérateurs chargés d'assurer l'exploitation des images de vidéoprotection et de renforcer l'appui aux interventions de terrain. La Ville a sollicité le soutien financier de l'État à hauteur de 80 % du coût du projet via le Fonds interministériel de prévention de la délinquance (FIPD) et la Dotation de soutien à l'investissement local.

- Déploiement renforcé de la vidéoprotection -

La municipalité poursuit également son programme ambitieux de vidéoprotection.

A ce jour, 19 caméras sont opérationnelles sur le territoire bénédictin, dont 10 installées en 2025. En 2026, une nouvelle phase d'extension permettra l'installation de 12 caméras supplémentaires sur plusieurs axes stratégiques de la commune, notamment dans le cadre du projet de Transport en Commun en Site Propre (TCSP).

Ce maillage renforcé vise à améliorer la prévention des actes de délinquance, faciliter les enquêtes judiciaires et renforcer le sentiment de sécurité des habitants.

- Proximité de la police municipale -

Afin d'accompagner cette montée en puissance des dispositifs de sécurité, la Ville a procédé au recrutement de quatre policiers municipaux supplémentaires en 2025.

Les effectifs de la police municipale comptent désormais 20 agents qui assurent quotidiennement des missions de proximité, de prévention et de sécurisation du territoire. Des permanences délocalisées et des patrouilles de nuit coordonnées avec la gendarmerie ont également été mises en place afin de renforcer la présence sur le terrain et la réactivité des interventions.

- Lutte contre le narcotrafic et les phénomènes de bandes -

Si le bilan 2025 montre un net recul des violences urbaines, la lutte contre les trafics de stupéfiants demeure aujourd’hui une priorité absolue. Les opérations coordonnées entre la gendarmerie et la police municipale se poursuivront et seront intensifiées afin de lutter contre les réseaux de narcotrafic qui fragilisent certains quartiers.

Depuis plusieurs mois, des opérations anti-bandes sont régulièrement menées dans les secteurs sensibles de la commune (Bras-fusil, Fragrance, Europe) afin de marquer la présence des forces de l'ordre, prévenir les regroupements à risque et garantir le respect du cadre de vie des habitants.

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- Lutte contre l’errance des mineurs -

La prévention de la délinquance des mineurs constitue également une priorité du CLSPD.

Face aux situations d’errance constatées sur l’espace public, notamment en soirée, et aux risques de basculement vers des comportements délinquants, les partenaires ont réaffirmé la nécessité d’agir précocement auprès des jeunes concernés et de leurs familles.

Au-delà des actions de prévention et d’accompagnement, la question de la responsabilité parentale a été largement abordée. Le maire a notamment rappelé l’importance de pouvoir mobiliser l’ensemble des leviers existants à l’encontre des familles défaillantes lorsque des comportements répétés de mineurs troublent gravement l’ordre public et la tranquillité des habitants.

Dans ce cadre, Patrice Selly a de nouveau insisté sur la possibilité de recourir, lorsque les conditions légales sont réunies, à des mesures de suspension de certaines prestations sociales ainsi qu’aux procédures pouvant conduire à l’expulsion de locataires lorsque des troubles récurrents et avérés compromettent durablement la tranquillité publique.

Ces mesures, qui relèvent des autorités et organismes compétents, s’inscrivent dans une démarche de responsabilisation des familles aux côtés des dispositifs de prévention et d’accompagnement.

- Prévention et médiation sociale -

Au-delà des réponses sécuritaires, le CLSPD poursuit son action en faveur de la prévention. La municipalité a renforcé la médiation sociale avec la création d’un service spécifique, entièrement consacré à la sécurité préventive et à la médiation sociale, comprenant le recrutement de six agents de médiation et d’un coordonnateur.

Le suivi des situations de décrochage scolaire, l'accompagnement à la parentalité ainsi que les actions de sensibilisation auprès des jeunes constituent également des leviers essentiels pour prévenir les passages à l'acte et maintenir la cohésion sociale.

Cette approche globale associant prévention, médiation, accompagnement des familles et fermeté face à la délinquance demeure la ligne directrice de l'action municipale en matière de sécurité.

"La sécurité des Bénédictines et des Bénédictins reste une priorité absolue de notre mandat. Depuis 2020, nous avons fait le choix d'agir avec méthode et détermination en renforçant les effectifs de la police municipale, en développant la vidéoprotection et en travaillant main dans la main avec la gendarmerie, la justice et l'État. La création du futur Centre de Supervision Urbaine marque une nouvelle étape de cette stratégie."

"Face au narcotrafic et aux comportements qui troublent la tranquillité de nos quartiers, notre ligne est claire : prévention quand elle est possible, présence permanente sur le terrain et fermeté lorsqu'elle est nécessaire. Les habitants ont droit à la sécurité, au respect et à la tranquillité. Nous continuerons à mobiliser tous les moyens nécessaires pour garantir ce droit fondamental", a déclaré le maire Patrice Selly.

- Chiffres clés 2025 côté Police municipale -

20 policiers municipaux en service

4 recrutements réalisés en 2025

530 amendes dressées

270 véhicules hors d'usage retirés

31 signalements transmis par les médiateurs de terrain

4 familles convoquées devant le Conseil des Droits et des Devoirs des Familles

- Chiffres clés 2025 côté Gendarmerie -

1.846 délits constatés (+6,4 %)

62,57 % de taux de résolution

855 atteintes aux personnes (+30 %)

557 atteintes aux biens (-11 %)

92 cambriolages (-22 %)

2 accidents mortels

2 579 infractions routières relevées

156 véhicules hors d'usage retirés

