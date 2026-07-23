La Forêt du rempart à Grand Coude et l'espace naturel de Sans-Soucis, lauréats au Patrimoine Naturels et Biodiversité

La Forêt du Rempart à Grand Coude à Saint-Joseph et l'espace naturel de Sans-Soucis ont été choisis comme lauréats au Patrimoine Naturels et Biodiversité (PNB) pour 2026. C'est la première fois que deux projets réunionnais obtiennent une dotation pour ce type de projet, indique la Fondation du Patrimoine de La Réunion.

En 2026, 31 lauréats ont été sélectionnés par un comité et bénéficieront d’une dotation globale de 1,635 millions d’euros. Avec ces nouveaux lauréats, ce sont plus de 400 projets qui ont été accompagnés par le programme depuis sa création grâce à 10 millions d’euros.

Les deux projets soutenus en région Océan Indien recevront une dotation de 62.000 euros et de 90.000 euros.

- La forêt du rempart à Grand Coude lauréate -

Porté par : l’association "La Ferme Péi", gestionnaire du site depuis 2020, la forêt du rempart à Grand Coude (Saint-Joseph), va recevoir une dotation de 62.000 euros.



La Forêt du Rempart est un domaine privé de 8 hectares situés en lisière directe du cœur du Parc national de La Réunion, à 1.200 m d’altitude. Repris en gestion écologique en 2020 par l’association "La Ferme Péi", il abrite une forêt secondaire humide d’une forte richesse patrimoniale : 194 espèces endémiques et indigènes.

Alors que son habitat a été dégradé par une exploitation agricole depuis les années 1950, le site subit également une pression. importante de 26 espèces exotiques envahissantes, avec un recouvrement pouvant atteindre 75 à 100 % sur certaines mailles.

"Sur 8 hectares, l'association parvient à créer une véritable émulation autour de la restauration écologique - c’est ce qui rend ce projet si singulier. La qualité et l’originalité du dossier ont d’emblée retenu notre attention : un projet très documenté, avec une approche scientifique rigoureuse portée avec un collectif original, la Station de Recherche pour la Biodiversité Réunionnaise", déclare Nadège Bernon, déléguée régionale de la Fondation du patrimoine pour La Réunion.

"La connaissance fine des enjeux environnementaux locaux liés à l’agroforesterie réunionnaise, combinée à des outils pédagogiques solides, en fait un projet à la fois sérieux et accessible. Ce que nous apprécions aussi, c’est la dimension territoriale du projet : le site est ouvert, vivant, avec plus de 1.500 participants accueillis accueillis depuis 2021 - scolaires, éco-volontaires, chercheurs", ajoute-t-elle.

Les travaux prévus concernent : la utte contre les espèces exotiques envahissantes, le développement d’une pépinière d’espèces endémiques et indigènes en priorisant les espèces à fort enjeu patrimonial et l'intervention en forêt de restauration écologique, suivis naturalistes, animations.

Début des travaux prévus en septembre 2026.

Lire aussi - La Réunion a déclaré la guerre aux espèces exotiques envahissantes

- L'espace naturel de Sans-Soucis, lauréat -

Porté par le Département de la Réunion, l'espace naturel de Sans-Soucis est également lauréat. Il bénéficiera d'une aide de 90.000 euros de la Fondation.

Le projet de restauration de l’ENS de Sans-Soucis s’inscrit dans le cadre du Plan "1 Million d’arbres pour La Réunion" afin de restaurer les écosystèmes réunionnais par la plantation d’espèces endémiques et indigènes.

D’une superficie de 429 ha, le massif constitue le dernier témoin dans l’Ouest de l’île de l’étagement complet de la végétation indigène. Il abrite une biodiversité remarquable, avec de nombreuses espèces d’oiseaux forestiers endémiques ainsi que des espèces rares et menacées. Cet espace naturel est fragilisé par plusieurs pressions : prolifération d’espèces exotiques envahissantes et prédation par les rats sur la faune endémique. Le projet de restauration vise ainsi, par des actions de replantation de plants indigènes et endémiques, à favoriser le retour des espèces locales et reconstituer un écosystème forestier fonctionnel. Il contribue également à protéger les sols et les ressources en eau en limitant l’érosion et en améliorant l’infiltration des eaux, tout en renforçant la résilience du territoire face au changement climatique grâce au stockage du carbone et à la régulation des températures locales.

Les travaux prévus sont : la préparation des parcelles et la plantation de 194.546 plants (à ce jour 116.539 plants ont déjà été mis en terre et 78.007 restent à planter).

"Soutenir le site de Sans-Soucis, c’est accompagner un acteur public qui agit à grande échelle - 429 hectares classés UNESCO - sur l’un des massifs les plus emblématiques de l’Ouest réunionnais, dernier témoin de l’étagement complet de la végétation indigène. La dimension sociale du projet, avec des dizaines de personnes en insertion mobilisées sur les chantiers, en fait un projet exemplaire pour notre territoire", indique Nadège Bernon

- Préserver le patrimoine naturel de France -

Depuis sa création, la Fondation du patrimoine a pour mission de sauvegarder tous les patrimoines, incluant le patrimoine naturel. Le programme Patrimoine naturel et Biodiversité, créé en 2009, récompense des projets ayant un impact positif mesurable sur la biodiversité, le climat et l’environnement. Ce programme bénéficie notamment du mécénat de la Fondation d’entreprise Hermès.

À travers le programme Patrimoine naturel et Biodiversité, la Fondation du patrimoine soutient des projets qui participent à la beauté des paysages et de nos territoires, tout en restaurant des milieux naturels favorables à la biodiversité. La diversité des projets soutenus reflète les nombreuses initiatives qui existent pour préserver le patrimoine naturel : projets d’agroforesterie, de sauvegarde d’espèces animales ou végétales d’intérêt patrimonial menacées, de restauration de cours d’eau ou de zones humides, de forêts, de prairies, ou encore de littoraux.

Pour Alexandre Giuglaris, Directeur général de la Fondation du patrimoine : "Depuis 30 ans, la Fondation du patrimoine soutient tous les patrimoines pour les transmettre aux générations futures. Face aux défis climatiques et écologiques, la Fondation du patrimoine renforce son action. Forte d’un ancrage territorial unique et d’un réseau de bénévoles engagés, la Fondation accompagne de nombreux projets partout en France notamment pour la restauration de parcs et jardins, de forêts ou pour la sauvegarde d’espaces naturels sensibles".

Les 29 autres lauréats 2026 du programme Patrimoine naturel et Biodiversité :

- Etang de Gerschwiller à Pfetterhouse • Alsace (Haut-Rhin) : dotation de 80.000 euros

- Rivière de la Sauer et étang du Fleckenstein à Lembach • Alsace (Bas-Rhin) : dotation de 90.000 euros

- Vallon humide de Monbalen • Aquitaine (Lot-et-Garonne) : dotation de 40.000 euros

- Zones humides du bassin versant du Haut-Lignon • Auvergne (Haute-Loire) : dotation de 40.000 euros

- Forêts vivantes du Livradois • Auvergne (Puy-de-Dôme) : dotation de 25.000 euros

- Sentier de découverte du Ballon d’Alsace • Bourgogne-Franche-Comté (Territoire de Belfort) : dotation de 74.000 euros

- Zones humides de Domloup • Bretagne (Ille-et-Vilaine) : dotation de 60.000 euros

- Réserve naturelle des landes du Cragou-Vergam • Bretagne (Finistère) : dotation de 25.000 euros

- Etang des Verdets • Centre-Val de Loire (Indre) : dotation de 70.000 euros

- Fermes en agroforesterie du Val de Loire • Centre-Val de Loire (Eure-et-Loir / Indre-et-Loire / Loir-et-Cher) : dotation de 50.000 euros

- Boucles des étangs d’Outines et d’Arrigny • Champagne-Ardenne (Marne) : dotation de 70.000 euros

- Continuité écologique du Moulin d’Heutrégiville • Champagne-Ardenne (Marne) : dotation de 20.000 euros

- Pozzines du Massif du Renoso • Corse (Corse-du-Sud) : dotation de 38.000 euros

- Pelouses calcicoles du camp militaire de Sissonne • Hauts-de-France (Aisne) : dotation de 16.000 euros

- Pré des Nonnettes à Marchiennes • Hauts-de-France (Nord) : dotation de 25.000 euros

- Berges de l’Yerres à Villeneuve-Saint-Georges • Île-de-France (Val-de-Marne) : dotation de 75.000 euros

-Vignobles de Bussy-Saint-Georges et Verdelot • Île-de-France (Seine-et-Marne) : dotation de 63.000 euros

- Etang de la Pouge à Saint-Auvent • Limousin (Haute-Vienne) : dotation de 65.000 euros

- Ferme Le Mas du Roule à Vayres • Limousin (Haute-Vienne) : dotation de 72.000 euros

- Etangs de Valbois • Lorraine (Meuse) : dotation de 60.000 euros

- Forêts domaniales de Bellême et de Réno-Valdieu • Normandie (Orne) : dotation de 60.000 euros

- Cirque de Mourèze • Occitanie-Méditerranée (Hérault) : dotation de 18.000 euros

- Ferme de Lamothe à Seysses • Occitanie-Pyrénées (Haute-Garonne) : dotation de 91.000 euros

- Etang forestier du Perré à Noyant Villages • Pays de la Loire (Maine-et-Loire) : dotation de 18.000 euros

- Sources du Pommereil en forêt de Sillé à Pezé-le-Robert • Pays de la Loire (Sarthe) : dotation de 10.000 euros

- Littoral de Sainte-Frétouse à La Ciotat • Provence-Alpes-Côte d’Azur (Bouches-du-Rhône) : dotation de 34.000 euros

- Cépage Mollard sur les terrasses de Théüs • Provence-Alpes-Côte d’Azur (Hautes-Alpes) : dotation de 34.000 euros

- Pitons basaltiques du Forez • Rhône-Alpes (Loire) : dotation de 90.000 euros

- Projet Alpes Vivantes • Rhône-Alpes (Haute-Savoie) : dotation de 70.000 euros

www.imazpress.com/[email protected]