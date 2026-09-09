Jeux vidéo : le studio réunionnais Blue Ramen sort The Merlies sur Switch et PC

Un studio de La Réunion, Blue Ramen, a participé à la création d'un jeu vidéo. Ce nouveau jeu, The Merlies, sortira le 29 septembre 2026 sur plusieurs supports. (Photo DR)

Le studio local Blue Ramen a posé une ambition forte. Celle de développer des jeux vidéo qui peuvent toucher un public large en travaillant depuis La Réunion.

Une vision que confirme Loic Manglou, président de la structure en évoquant leur nouveau jeu, The Merlies. "Cette coproduction est une étape importante. Elle montre qu’il est possible, depuis La Réunion, de prendre part à des productions ambitieuses aux côtés d’acteurs reconnus de l’industrie française du jeu vidéo. C’est aussi une formidable opportunité pour nos équipes de mettre leur savoir-faire au service d’un projet qui sera découvert par un public international."

Car avec The Merlies, c'est une audience large qui est visée avec des joueurs sur Nintendo Switch, PC et Mac.

- Coopérer pour survivre -

L'univers de cette œuvre vidéoludique reprend un contexte post-apocalyptique où les humains ont disparu. Les joueurs vont devoir incarner des oiseaux, les Merlies, qui vont devoir coopérer pour survivre. Pour avancer dans le jeu, les Merlies vont devoir coopérer et combiner leurs compétences. Et se servir de leur environnement et des déchets qu'a laissés derrière elle la civilisation humaine. Regardez

À l'avenir, Blue Ramen veut "contribuer au développement de la filière du jeu vidéo à La Réunion et souhaite renforcer les passerelles entre les talents du territoire et l'industrie française et internationale". Vaste programme.

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