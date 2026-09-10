Violences sexuelles : une nouvelle rencontre Stop VIF organisée à La Réunion

Dans un contexte où la protection des enfants et la prise en charge des violences faites aux mineurs occupent une place importante dans le débat public, le Collectif Stop VIF - Protégeons nos enfants et l’association EPAA 974 organisent une nouvelle rencontre départementale des acteurs de la protection de l’enfance, ce jeudi 10 septembre 2026, en visioconférence (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Une visioconférence etun groupe de travail avec les parlementaires réunionnais, députés et sénateurs va se réunir.

À la veille des travaux autour de la loi intégrale, cette nouvelle rencontre avec la société civile permettra :

- de partager les constats majeurs dégagés lors de la rencontre STOP VIF

- de faire remonter les réalités vécues par les familles et les professionnels

- de travailler sur les spécificités de notre territoire ;

- d’identifier des pistes d’action concrètes pour mieux protéger les enfants et accompagner les familles ;

- de porter ces priorités auprès des parlementaires.

Les réalités réunionnaises doivent être entendues et intégrées aux réflexions nationales.

Cette rencontre s’inscrit dans une volonté commune : faire avancer la protection des enfants, renforcer la coordination entre les acteurs et construire des réponses adaptées aux besoins de notre territoire.

Cette rencontre réunira députés, sénateurs, magistrats, représentants des institutions, professionnels de terrain, associations, familles et jeunes.

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- Une actualité nationale qui renforce la nécessité du dialogue -

Cette rencontre intervient également dans une actualité particulièrement forte autour de la protection de l’enfance et des violences faites aux mineurs.

En cas d'urgence, le seul numéro à composer est celui de Police Secours.

Le 119 pour les enfants en danger

Le 112, numéro d'urgence européen

Le 114 pour les personnes sourdes, malentendantes, aphasiques, dysphasiques

Vous pouvez signaler des faits de violences, directement auprès du commissariat ou de la gendarmerie la plus proche sur le www.servicepublic.fr/cmi Anonyme et gratuit, ce tchat est accessible 24h/24 et 7j/7 pour échanger avec des policiers ou des gendarmes spécialement formés aux violences sexistes et sexuelles.

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