Volcan : reprise possible de l’activité éruptive au Piton de la Fournaise

Depuis environ 15 heures ce samedi 28 mars 2026, un trémor volcanique de faible amplitude est de nouveau enregistré au Piton de la Fournaise. Ce signal, encore faible, "pourrait traduire une reprise de l’activité éruptive, très probablement au niveau du dernier cône éruptif de l’éruption débutée le 13 février 2026", indique l'Observatoire volcanologique. D’après les enregistrements de l’OVPF, la source de ce signal est localisée sur le flanc sud-sud-est. Aucune confirmation visuelle d’une émission de lave en surface n’a pu être obtenue pour l’instant (Photo : Nicolas Villeneuve/www.imazpress.com)

"La présence de ce trémor indique néanmoins l’émission de gaz chauds et incandescents en surface, et laisse envisager la possibilité de l'émission de lave", précise l'OVPF.

Des reprises de l’activité éruptive après interruption ont déjà été observées à plusieurs reprises au Piton de la Fournaise, notamment lors de l’éruption d’août à octobre 2015 et de celle de février 2019.

L’OVPF poursuit une surveillance étroite de l’évolution de l’activité.

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Pour rappel, le Piton de la Fournaise était entré en éruption le vendredi matin 13 février 2026.

Le 13 mars, un mois jour pour jour après le début de l'éruption, et pour la première fois depuis 2007 que le feu liquide expulsé par le Piton de la Fournaise, la lave traverse la RN2. Regardez.

À 12h35 un troisième bras de coulée a atteint la route. " Ce sont désormais trois bras de coulées qui ont traversé la route nationale deux sur une largeur de 260 m environ ", précise l'OVPF.

La lave a fini par plonger dans l'océan dans la nuit du dimanche 15 mars au lundi 16 mars 2026, vers 00h20. La rencontre du feu liquide et de l'eau a eu lieu alors que le front de coulée est resté figé à 150 mètres de l'océan pendant plusieurs heures. Cet événement spectaculaire arrive après la traversée de la RN2 par trois coulées de lave le 13 mars. Regardez.

Le 25 mars, le trémor volcanique, indicateur de l’activité en surface, a chuté à deux reprises avant de revenir à un niveau proche du bruit de fond, puis de disparaître progressivement en fin d’après-midi, marquant l’arrêt de l’éruption.

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