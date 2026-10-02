Le Port : plus de 300 offres à pourvoir à la 6e édition des Villages de l’Emploi et de l’Insertion

La ville du Port et ses partenaires vous donnent rendez-vous à la Halle des Manifestations pour la 6e édition des Villages de l’Emploi et de l’Insertion. Devenu un évènement majeur sur le territoire, cette manifestation vise à rapprocher les habitants des opportunités en matière d’emploi, de formation et d’insertion sociale et professionnelle. Dans un communiqué la ville du Port assure poursuivre ainsi "son engagement pour favoriser l’accès à des solutions concrètes et accompagner chacun dans son parcours professionnel". (Photo : ville du Port)

"L’édition 2025 avait connu une forte mobilisation, témoignant de l’intérêt porté à ce rendez-vous" indique la municipalité.

Cette année, plus de 150 structures partenaires seront réunies, dont 45 entreprises pour le job dating, avec plus de 300 offres à pourvoir. Les visiteurs pourront rencontrer des recruteurs, découvrir les possibilités de formation et d’alternance, bénéficier de conseils et s’informer sur la création d’activité.

- Au programme -

• Job dating

• Village des Métiers : deux espaces dédiés au BTP et au transport-logistique

• Formation et accompagnement : formations, alternance et dispositifs socioprofessionnels

• Entrepreneuriat : information et appui à la création d’activité

• Coaching et CV : conseils et préparation aux entretiens

Coorganisée par la Ville du Port et ses partenaires institutionnels et professionnels, cette 6e édition repose sur une dynamique collective destinée à rapprocher les Portois, et les Réunionnais, des opportunités et des acteurs présents sur le territoire.