Airbags, tuée à 2 ans et demi, larves, calendrier scolaire et assurance habitation

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 10 au vendredi 14 février 2025 : • Lundi 10 février - Airbags Takata défectueux : les délais de remplacement sont (très) longs malgré le risque mortel pour les automobilistes • Mardi 11 février - Sténaya, tuée à 2 ans et demi, deux mois après le classement sans suite d'une enquête pour violence • Mercredi 12 février - Il y a (peut-être) une pincée de larves dans votre pain ou vos gâteaux et c'est autorisé par l’Union européenne • Jeudi 13 février - Les fortes chaleurs relancent l'éternel débat sur le calendrier scolaire inadapté à La Réunion • Vendredi 14 février - Assurance habitation : à La Réunion près d'un logement sur trois n'est pas assuré (Photo : www.imazpress.com)

• Lundi 10 février - Airbags Takata défectueux : les délais de remplacement sont (très) longs malgré le risque mortel pour les automobilistes

À La Réunion les airbags Takata défectueux ont entrainé la mort d'au moins deux personnes. La campagne de rappel en urgence des véhicules concernés par des ces équipements est en cours. Le ministère des Transports indique "qu'il est urgent de faire remplacer cet élément de sécurité". Pourtant, dans l'île où le risque est plus élevé qu'ailleurs en raison de la chaleur, les délais de remplacements sont très longs. Les automobilistes utilisent leur véhicule avec une épée de Damoclès au-dessus de leur tête.

• Mardi 11 février - Sténaya, tuée à 2 ans et demi, deux mois après le classement sans suite d'une enquête pour violence

Elle avait 2 ans et demi, toute la vie devant elle. Ce vendredi 7 février 2025, cette petite fille a été tuée à la Ravine des Cabris à Saint-Pierre. Sa mère et son beau père ont été placés en détention pour violences ayant entrainé la mort sans intention de la donner. La famille faisait l'objet d'un suivi en assistance éducative. Une enquête pour violences à l'encontre de la petit fille avait été ouverte et.. classée sans suite en décembre 2024.

• Mercredi 12 février - Il y a (peut-être) une pincée de larves dans votre pain ou vos gateaux et c'est autorisé par l’Union européenne

Depuis ce lundi 10 février 2025, et après validation par l’Union européenne, une poudre de larves de Tenebrio molitor (ver de farine) peut être incorporée dans certains produits alimentaires. Une décision qui, par son riche apport protéique, vise à offrir une alternative à la viande. À La Réunion, où la consommation d’insectes n’est pas une nouveauté, cette pincée de larves dans les assiettes suscite des réactions diverses, tant chez les professionnels de santé que du côté de la population.

• Jeudi 13 février - Les fortes chaleurs relancent l'éternel débat sur le calendrier scolaire inadapté à La Réunion

Inadapté depuis des années au climat de La Réunion, le calendrier scolaire va peut-être évoluer. Aiguillonné par les enseignants et les élèves accablés par les fortes chaleurs, le rectorat a annoncé le lancement d'une large concertation "afin de convenir des adaptations possibles du calendrier national". En attendant, dans les établissements scolaires de l'île les cours continuent d'être dispensés par plus de 34 degrés affichés au thermomètre et davantage encore en ressenti.

• Vendredi 14 février - Assurance habitation : à La Réunion près d'un logement sur trois n'est pas assuré

Après le passage du cyclone destructeur Chido à Mayotte, le ministre de l'intérieur expliquait que 90% de la population vivant à Mayotte n'était pas assurée pour leurs habitations. À La Réunion, également fortement exposé aux aléas climatiques, la question de l’assurance habitation est tout aussi cruciale. Pourtant, une partie des logements demeure encore non assurée, dans un contexte de dérèglement climatique où se pose la question même de l'assurabilité dans les territoires ultramarins.