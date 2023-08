Miss Réunion 2023, oursins, insolite, Alpes et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche 27 août 2023 : - Miss Réunion 2023 : une nouvelle vie commence pour Mélanie Odules - Oursins morts sur les plages : un parasite suspecté d'en être la cause - Maison vendue à un chien, le numéro (supposé) de Darmanin, un bébé girafe sans taches, accouchement dans un avion - Dans les Alpes suisses, effrayer le loup pour mieux le protéger lui... et les troupeaux - La pa Météo France i di, sé zot i di - Un temps capricieux

Miss Réunion 2023 : une nouvelle vie commence pour Mélanie Odules

Elle a 20 ans, elle mesure 1,77m, voici Mélanie Odules, notre nouvelle Miss Réunion 2023. Après une soirée riche en émotion, la nouvelle reine de beauté voit un nouveau jour se lever. Un jour où désormais - durant un an - celle qui a été plébiscitée par les Réunionnais – devient la reine de beauté de toute une région. Durant son année de règne, de nombreux rendez-vous l'attend. À commencer par l'élection Miss France 2024 le 16 décembre 2023 au Zénith de Dijon (Bourgogne-Franche-Comté).

Oursins morts sur les plages : un parasite suspecté d'en être la cause

Plus de 5.000 oursins bleu noir (echinothrix diadema) ont été retrouvés morts sur les plages de l'ouest depuis le mois de juillet. Cette surmortalité pourrait être due à un parasite, mais les scientifiques restent prudents.

Maison vendue à un chien, le numéro (supposé) de Darmanin, un bébé girafe sans taches, accouchement dans un avion

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 21 au vendredi 25 août le voici : il y a cet agent immobilier qui a été arrêté pour avoir vendu une maison à un chien. Lors d'un concert avec son groupe Fatal Bazooka, Michaël Youn a affiché sur scène le numéro (supposé) de Gérald Darmanin. Encore bébé, déjà une star. Un girafon monochrome, sans aucune des taches est né dans un zoo américain. Une femme a accouché ce lundi 21 août 2023 à bord d'un vol reliant Paris à Fort-de-France, en Martinique.

Dans les Alpes suisses, effrayer le loup pour mieux le protéger lui... et les troupeaux

À l'aide d'une puissante torche, Aliki Buhayer-Mach inonde le sommet d'une montagne voisine de lumière, pour essayer de voir si des loups sont tapis dans l'ombre.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un temps capricieux

Pour ce dimanche 27 août 2023, Matante Rosina ne vous promet pas de grand changement du côté de l'Est même si les averses se font malgré tout plus discrètes qu'hier. Les sommets jouent souvent à cache-cache avec les nuages tandis que sur le Nord et le Sud, ils sont chassés par le vent.