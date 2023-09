Baleines, fast-food, insolite, Turquie et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche 3 septembre 2023 : - Dans l'intimité des géantes des mers - Un rassemblement organisé à Saint-Pierre contre la prolifération des fast-food - Éboulement, une femme enceinte évacuée d'un navire, trahi par un caniche - "Les animaux ont soif": la mort à petit feu du plus grand lac de Turquie - La pa Météo France i di, sé zot i di - Petite amélioration du temps

Dans l'intimité des géantes des mers

Le 15 mai dernier à La Réunion, la toute première baleine (officielle) faisait son apparition le long des côtes de notre île, au large de Trois-Bassins. Depuis, pas une journée ne passe sans qu'une baleine – parfois accompagnée de son baleineau – ne soit aperçue. Globice l'a d'ailleurs dit, "autant de baleines à La Réunion, c'est du jamais vu". Une présence des géantes des mers qui, même si elle survient chaque année aux mêmes périodes, intrigue et émerveille. Mais savez-vous pourquoi elles sautent, pourquoi elles dansent ? Non… Alors embarquez dans l'intimité des géantes mers.

Un rassemblement organisé à Saint-Pierre contre la prolifération des fast-food

Il y a quelques jours, le collectif Goutanou a lancé un appel pour "défendre la cuisine réunionnaise et lutter contre la prolifération des fast-food". Une pétition en ligne compte déjà plus de 1790 signataires et un rassemblement est prévu devant un nouveau fast-food installé dans la zone Canabady à Saint-Pierre suivi d'un pique-nique partage. Le rendez-vous est donné ce dimanche 3 septembre 2023 à 10h.

Éboulement, une femme enceinte évacuée d'un navire, trahi par un caniche

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 28 au vendredi 1er septembre le voici : Un éboulement spectaculaire de rochers en vallée de Maurienne (Savoie) a entrainé une suspension du trafic ferroviaire et des poids lourds sur un axe majeur entre la France et l'Italie du Nord. Frappé par une tempête, un navire n'a pu accoster en Corse. Mais pourtant à bord, une femme était sur le point d'accoucher. L'un des chefs de la Camorra, Luigi Cacciapuoti, a été arrêté en Italie le 25 août dernier... grâce à un caniche.

"Les animaux ont soif": la mort à petit feu du plus grand lac de Turquie

Devant le pâturage au bord du lac de Van, dans l'est de la Turquie, Ibrahim Koç se souvient de sa jeunesse: l'étendue où broute son bétail, autrefois verdoyante, est devenue sèche.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Petite amélioration du temps

Ce dimanche 3 septembre 2023, Matante Rosina espère une amélioration du temps même si les nuages sont encore nombreux dans l'est. Dans l'ouest, pour ne pas changer, c'est le soleil qui illumine les plages. Dans l'après-midi, il jouera à cache-cahe avec les nuages. Tenez toujours vos chapeaux, capelines, casquettes, bobs... le vent se renforce ce dimanche.