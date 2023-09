Psychiatrie, culture, Resto du coeur, bilan routier et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce lundi 4 septembre 2023 : - En psychiatrie, La Réunion rattrape difficilement son retard - La culture règne en maître à la Cité des Arts et à Château Morange - Resto du cœur : le gouvernement promet 15 millions d’euros d’aides supplémentaires à l’association - Bilan routier : 226 infractions, 13 conduites en état d'ébriété et 10 sous stupéfiants - La pa Météo France i di, sé zot i di - Une nouvelle semaine sous le soleil

En psychiatrie, La Réunion rattrape difficilement son retard

Depuis de nombreuses années, la psychiatrie est en crise et ce pour différentes raisons. Pénurie de professionnels, manque d'attractivité du secteur, manque d'investissements ou encore fermeture de lits... les grèves s'enchaînent dans les services partout en France. À La Réunion, le contexte n'est pas le même que dans l'Hexagone mais le secteur reste en tension, notamment du fait de l'insularité et du retard de développement des infrastructures.

La culture règne en maître à la Cité des Arts et à Château Morange

Après un premier semestre ponctué d’événements aussi nombreux que variés, la SPL Territo’Arts avance ses pions pour mener 2023 à son terme avec une programmation qui brille toujours autant par son éclectisme. Son mot d’ordre est de poursuivre sur sa lancée pour démocratiser la culture et la rendre accessible au plus grand nombre.

Resto du coeur: le gouvernement promet 15 millions d’euros d’aides supplémentaires à l’association

Collectes, dons alimentaires, aides financières: les distributeurs Les Mousquetaires (Intermarché, Netto) et Carrefour ont annoncé dimanche répondre à l'appel des Restos du coeur qui, confrontés à de graves difficultés, vont devoir réduire cet hiver le nombre de bénéficiaires de leur aide alimentaire. Répondant à l’appel des Restos du cœur, contraints de réduire cet hiver le nombre de bénéficiaires de leurs distributions alimentaires en raison de difficultés financières, le gouvernement leur a également promis une aide supplémentaire de 15 millions d’euros.

Bilan routier : 226 infractions, 13 conduites en état d'ébriété et 10 sous stupéfiants

Pour le week-end du 1 au 3 septembre août 2023, au total, 226 infractions ont été constatées par les effectifs de la police et de la gendarmerie. 13 conduites en état d'ébriété et 10 sous stupéfiants ont été constatées. 12 permis ont été retirés. Samedi, les gendarmes ont intercepté un automobiliste à la Rivière-Saint-Louis qui faisait usage de son téléphone. Son permis était annulé et les investigations ont permis de saisir 10 grs de cannabis dans le véhicule. L’intéressé faisait l'objet d'une fiche de recherche. Il a été placé en garde à vue et devrait être déferré au tribunal de Saint-Pierre.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Une nouvelle semaine sous le soleil

Et voilà une nouvelle semaine qui commence en laissant derrière nous un week-end tout de même maussade. Matante Rosina regarde au fond de sa tasse de thé et découvre un soleil radieux. Elle profite pour faire ses lessives. Dans l'après-midi, c'est un temps habituel qui est prévu avec les nuages qui débarquent surtout sur les pentes de l'île.