Education nationale, boulangerie, Macron, cinéma et météo

Le ministère de l'Education nationale, ou l'obsession envers les tenues d'élèves

La rentrée ne serait pas une rentrée sans polémique autour des vêtements des élèves – et particulièrement ceux des jeunes filles. Alors que l'Education nationale est en souffrance de nouveaux enseignants, que les moyens manquent et que les classes sont pour la plupart toujours aussi surchargées, le ministère préfère se concentrer sur les tenues vestimentaires…Comme à son habitude. Il y a deux ans c'était le crop-top, cette année, c'est l'abaya…Au grand dam des syndicats.

Boulangerie : deux franchises pas chères (bientôt) à La Réunion… au détriment du "bon pain"

D'ici quelques mois, deux nouvelles franchises de boulangeries vont venir s'installer à La Réunion. Il s'agit de Marie Blachère et Ange, deux marques venues tout droit de l'Hexagone. Mais alors que la filière boulangerie connaît déjà de nombreuses difficultés – prix des matières premières en hausse, manque de main-d'œuvre – l'arrivée de nouveaux concurrents n'est pas vu d'un très bon œil. D'autant que pour les artisans péi, "le meilleur pain, c'est celui fait maison".

Macron pour une "tenue unique" à l'école... et un arbre pour chaque collégien

Une "tenue unique" à l'école, un "arbre" pour chaque collégien, un "test" d'évaluation sportive en sixième: Emmanuel Macron a esquissé une série de nouvelles mesures dans le primaire et au collège lundi, lors d'une interview en direction des jeunes sur Youtube.

Réaliser un court-métrage en deux jours... le défi du festival "48 hour film project"

Avis aux novices et aux fans de cinéma, les inscriptions pour participer au concours international de création de court-métrage "48 hour film projectif" sont d’ores et déjà ouvertes. Du 13 au 15 octobre 2023, les participants auront 48 heures pour réaliser un court-métrage de 4 à 7 minutes. Les films primés permettront aux équipes participantes de bénéficier d'un coup de projecteur mondial, et de nouvelles opportunités dans le monde du cinéma professionnel.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Une météo capricieuse

Ce mardi 5 septembre 2023, Matante Rosina sent l'odeur de la pluie au lever du jour. En revanche, en jetant un oeil au ciel, elle voit qu'ailleurs le soleil reste bien accroché. Au fil de la journée, les nuages envahissent timidement les pentes des hauts du Nord-Ouest et peuvent même s'étendre sur la côte dans l'après-midi, laissant échapper quelques gouttelettes. Dans l'après-midi, la pluie disparaît du côté de l'est pour reprendre en début de soirée.