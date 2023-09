Jeux des Iles, Caroline Calbo, abaya, culture et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi 6 septembre 2023 : - Jeux des Îles 2023 : au-delà des médailles… une désastreuse réalité - Parquet de Saint-Pierre : l'heure du bilan pour la procureure Caroline Calbo - Interdiction de l'abaya à l'école: le Conseil d'Etat appelé à trancher - La nouvelle saison culturelle bat son plein partout dans l’île - La pa Météo France i di, sé zot i di - Un ciel contrasté ce mercredi

Jeux des Îles 2023 : au-delà des médailles… une désastreuse réalité

Et voilà, la compétition internationale des Jeux des Îles qui avait lieu à Madagascar est terminée. Les dernières délégations sont rentrées à La Réunion ce mardi 5 septembre 2023. Au moment où les athlètes rangent leurs maillots, raccrochent leurs gants ou reposent le ballon… l'heure est aussi au bilan de ces jeux. Le bilan des médailles est mitigé, La Réunion termine à la troisième place derrière Madagascar et Maurice. Mais au-delà des performances plus qu'honorables réalisées par les athlètes de toutes les nations, on retiendra aussi que ces jeux ont été ceux de la désorganisation. Erreurs d'arbitrage, athlètes malades, désorganisation des transports , de la restauration et surtout 13 morts dont 7 enfants... un désastre largement prévisible...

Parquet de Saint-Pierre : l'heure du bilan pour la procureure Caroline Calbo

Caroline Calbo, procureure du tribunal de Saint-Pierre, fait ses valises pour aller exercer au parquet de Pointe-à-Pitre (Guadeloupe). Elle était en poste dans notre île depuis 2019. Connue pour ne pas avoir sa langue dans sa poche et pour ses combats en faveur des grandes causes - notamment la lutte contre les violences familiales -, la magistrate ne cache pas avoir le cœur un peu le cœur lourd de laisser La Réunion et ses collègues derrière elle. À quelques jours de son départ, fixé au 13 septembre, nous l'avons interrogée pour dresser avec elle le bilan de quatre années de procédures judiciaires, d'enquêtes et d'actions. Entretien

Interdiction de l'abaya à l'école: le Conseil d'Etat appelé à trancher

Vêtement religieux ou effet de mode? Le Conseil d'Etat s'est penché mardi après-midi sur l'interdiction de l'abaya, contestée par une association qui dénonce une "discrimination" raciale et sexiste.

La nouvelle saison culturelle bat son plein partout dans l’île

Du Nord au Sud en passant par l’Ouest et l’Est, c’est parti pour six mois de folie qui démarrent sous de très bons auspices. Difficile de citer tous les grands événements de la programmation mais voici un petit aperçu de ce qui vous attend aux quatre coins de l’île pour mener 2023 à son terme…

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un ciel contrasté ce mercredi

A l'aube de ce mercredi 6 septembre 2023, la côte Est s'éveille sous un ciel couvert mais sans grande conséquence d'après Matante Rosina qui a regardé au fond de sa marmite à riz. Partout ailleurs, le soleil illumine la journée. Sur les hauteurs, des nuages se forment, et quelques averses pourraient faire leur apparition dans la région sud du Volcan, dans l'est et aussi dans l'Ouest. Côté température, elles ont tendance à baisser.