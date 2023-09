Fromage, aides alimentaires, harcèlement scolaire, mobilités douces et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi 7 septembre 2023 : - La Réunion… l'autre péi du fromage - Inflation : les associations débordées par les demandes d'aide alimentaire - Suicide à Poissy d'un adolescent qui avait signalé "des faits de harcèlement" - Les mobilités douces en plein essor à Saint-Paul - La pa Météo France i di, sé zot i di - Soley i kashièt

La Réunion… l'autre péi du fromage

7 septembre 2023… les journées commencent à être chaudes, mais les soirées et les nuits restent particulièrement fraîches, surtout dans les hauts. De quoi vous donnez envie de rester bien au chaud avec un repas bien consistant. Vous pensez à la raclette ? Vous vous précipitez dans votre magasin préféré pour acheter un beau morceau de Piton Maïdo que vous allez faire fondre ? Bon appétit, mais savez-vous comment ce fromage et ses dalons péi sont fa fabriqués ? Non ? Continuez votre repas, Imaz Press vous ouvre les coulisses de ces fromages péi.

Inflation : les associations débordées par les demandes d'aide alimentaire

Alors que l'inflation continue de mettre toujours plus de familles en difficulté, les associations alertent sur l'augmentation des demandes d'aides alimentaires. Au point où certaines associations, à l'image des Restos du cœur, craignent de devoir mettre la clé sous la porte. La Réunion n'est pas épargnée par la problématique, alors que le nombre de colis alimentaires distribués est en hausse constante et que les prix de l’alimentation ont augmenté de 9,1 % en un an.

Suicide à Poissy d'un adolescent qui avait signalé "des faits de harcèlement"

Un adolescent de 15 ans, victime de harcèlement lors de l'année scolaire précédente, s'est suicidé mardi à son domicile de Poissy (Yvelines), mais la justice appelle à la prudence sur les causes du passage à l'acte tandis que l'Education nationale a lancé une enquête interne.

Les mobilités douces en plein essor à Saint-Paul

La ville de Saint-Paul accueille un village de la mobilité les 16 et 17 septembre 2023 sur le front de mer. L'objectif, répondre à l’impasse du tout voiture à La Réunion en proposant des alternatives. Un défi sur lequel la municipalité continue de travailler.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Soley i kashièt

La matinée se lève avec un jeu de cache-cache entre les nuages et le soleil quand Matante Rosina ouvre la fenêtre de sa chambre ce jeudi 7 septembre 2023. Au fil des heures, les nuages décident de prendre de la hauteur et se mettent à lâcher quelques averses sur nos reliefs. Ailleurs, le temps est clément d'après elle.