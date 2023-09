Jeux de hasard, migrants, Macron, prise d'otage, environnement et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi 13 septembre 2023 : - Les jeux de hasard ne connaissent pas la crise et continuent de vendre du rêve - Arrivés à La Réunion en 2019, deux migrants sri lankais sur le point d'être expulsés - Séisme au Maroc : Emmanuel Macron dénonce des "polémiques qui n'ont pas lieu d'être" - Prise d'otage au Cinépalme de Sainte-Marie... pas de panique c'est un exercice - Cinor : opérations de ramassage des déchets à Saint-Denis et à Sainte-Marie - La pa Météo France i di, sé zot i di - Le ciel retrouve le soleil après quelques averses

Les jeux de hasard ne connaissent pas la crise et continuent de vendre du rêve

Le coût de la vie ne cesse d'augmenter mais le secteur des jeux d'argent ne connaît pas la crise. S'il reste quelques euros dans le portemonnaie à la fin des courses, c'est dans les tickets de loto et autres jeu à gratter que de beaucoup de Réunionnais les dépenseront. À l'unanimité des personnes interrogées, c'est l'espoir d'une vie meilleure qui les pousse à jouer… parfois sans modération.

Arrivés à La Réunion en 2019, deux migrants sri lankais sur le point d'être expulsés

Deux hommes sri lankais, arrivés en 2018 à La Réunion, doivent être expulsés vers leur pays ce vendredi 15 septembre 2023. Près de cinq ans après leur arrivée, ils sont arrivés au bout de leurs recours face à l'obligation de quitter le territoire français délivrée par la préfecture. Cette décision est contestée par de nombreux proches des deux hommes, qui ont publié une pétition pour demander la délivrance de permis de séjour. Un dernier recours sera examiné ce mercredi matin par le tribunal administratif pour l'un d'eux/

Séisme au Maroc : Emmanuel Macron dénonce des "polémiques qui n'ont pas lieu d'être"

Alors que Rabat n'a pour l'heure pas retenu l'aide proposée par Paris, Emmanuel Macron a dénoncé ce mardi des "polémiques qui n'ont pas lieu d'être" sur la relation bilatérale entre la France et le Maroc après le séisme dévastateur. Le chef de l'Etat demande à ce que "toutes les polémiques qui viennent diviser puissent se taire".

Prise d'otage au Cinépalme de Sainte-Marie... pas de panique c'est un exercice

Ne prenez pas peur si vous passez par le Cinépalme à Sainte-Marie ce jeudi 14 septembre 2024 et que vous croisez de nombreux membres des forces de l'ordre et des services de secours… Une prise d'otages est en cours. Mais qu'on ne s'y méprenne, il s'agira là d'une simulation d'exercice d'une attaque terroriste.

Cinor : opérations de ramassage des déchets à Saint-Denis et à Sainte-Marie

Du jeudi 14 septembre au dimanche 17 septembre 2023, la Cinor organise plusieurs opérations de nettoyage sur son territoire. Ces actions entrent dans le cadre du World Cleanup Day, un événement mondial visant à mobiliser des millions de bénévoles pour dépolluer l’environnement. L'intercommunalité fournira aux volontaires des sacs, des gants, des bacs "tout en organisant des collectes après les opérations de nettoyage" indique-t-elle

La pa Météo France i di, sé zot i di - Le ciel retrouve le soleil après quelques averses

Ce mercredi 13 septembre 2023, Matante Rosina se réveille sous un ciel bien chargé avec des petites averses du côté de l'Est de l'île. Plus tard dans la journée, le soleil refait son apparition et reste bien accroché malgré quelques nuages qui commencent à se former dans les Hauts.