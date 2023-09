Didier Robert, rugby, malbouffe, suicide et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi 15 septembre 2023 : - Affaire des emplois de cabinet à la Région : Didier Robert demande à être jugé - Mondial-2023: victoire brouillonne des Bleus contre l'Uruguay - Les géants de la malbouffe "gavent les enfants à coup de marketing", dénonce une ONG - Saint-Denis : une marche citoyenne pour la journée mondiale de prévention du suicide - La pa Météo France i di, sé zot i di - Après la pluie vient le beau temps dans le sud sauvage

Affaire des emplois de cabinet à la Région : Didier Robert demande à être jugé

Ce vendredi 15 septembre 2023 à 8h, Didier Robert, ex-président de la Région Réunion, a décidé de se présenter de lui-meme devant le tribunal de Champ-Fleuri (Saint-Denis). Accompagné de son avocat, Maître Creissen, il veut comparaitre dans l'affaire dite des "emplois de cabinet de la Région"… Reste à voir si le tribunal le laissera comparaitre.

Mondial-2023: victoire brouillonne des Bleus contre l'Uruguay

Friable et encaissant deux essais, le XV de France a finalement fait plier l'Uruguay (27-12) jeudi à Lille pour son deuxième match de la Coupe du monde de rugby avec une équipe largement remaniée par rapport à celle ayant dompté les All Blacks (27-13) la semaine passée.

Les géants de la malbouffe "gavent les enfants à coup de marketing", dénonce une ONG

A La Réunion, près d'une personne sur deux est en surpoids ou obèse. Au niveau national, un enfant sur six entre 6 et 17 ans est en surpoids ou obèse et le restera vraisemblablement à l’âge adulte. Une situation sur laquelle l'Organisation mondiale de la santé a alerté à de nombreuses reprises. Et si les choses ont tendance à s'améliorer, les pratiques commerciales de certaines marques mauvaises pour la santé laissent à désirer, ces dernières ciblant volontairement les enfants avec leur publicité…Une pratique dénoncée par l'ONF Foodwatch dans sa dernière étude.

Saint-Denis : une marche citoyenne pour la journée mondiale de prévention du suicide

Ce samedi 16 septembre, à 9h15, l'association SOS Solitude organise une manifestation à Saint-Denis à l'occasion de la journée mondiale de prévention du suicide. La population est invitée à participer à une marche qui partira du Jardin de l’État en direction de la Préfecture. À La Réunion, 85 suicides en moyenne par an ont été enregistrés entre 2015 et 2017, soit un décès tous les 4 jours.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Après la pluie vient le beau temps dans le sud sauvage

Matante Rosina sent que la pluie est au rendez-vous du côté du Sud sauvage ce vendredi 15 septembre 2023 mais elle voit que le soleil revient en force. Sur le reste de l'île, c'est un temps magnifique qui nous attend. Comme d'habitude, les nuages se forment sur les pentes et peuvent laisser échapper quelques gouttes dans l'ouest. Niveau température, elles sont en baisse aujourd'hui.