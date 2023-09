Shana, logements, rétro, Roumanie et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce samedi 23 septembre 2023 : - Assassinat de Shana : la mineure placée en détention provisoire, son complice hospitalisé - Logement : une marche pour dire "stop" aux bidonvilles modernes - Habillement, houle, périscolaire et Shana - Sirènes et abris antiaériens, la Roumanie rattrapée par la guerre - La pa Météo France i di, sé zot i di - Soleil au rendez-vous

Assassinat de Shana : la mineure placée en détention provisoire, son complice hospitalisé

Ce vendredi 22 septembre 2023, les deux tueurs présumés de la jeune Shana – 16 ans – ont été déférés devant le parquet de Saint-Pierre. À tout juste 14 et 16 ans, le garçon et la fille originaires du Sud de l'île ont admis au cours de leur garde à vue être les auteurs de la mort de Shana tuée dans l'ancienne usine sucrière de Pierrefonds à Saint-Pierre. La mineure de 14 ans a été mise en examen pour assassinat et placée en détention provisoire. Le mineur de 16 ans a dû être hospitalisé durant sa garde à vue en raison de l’évolution de son état de santé. Il sera présenté devant le juge d’instruction en vue de sa mise en examen pour assassinat à la sortie de l'hôpital.

Logement : une marche pour dire "stop" aux bidonvilles modernes

À La Réunion, depuis des mois même des années, le logement s'enlise dans une crise sociale sans précédent. Difficulté de se loger, immeuble et logements insalubres, "la situation est catastrophique" note Erick Fontaine, président de la Confédération nationale du logement (CNL) à La Réunion. À La Réunion où l'on compte 41.000 demandes de logement e attente, alors que seuls 7.000 logements sociaux sont disponibles. De plus, 123 immeubles de moins de 10 ans sont déclarés indécents… Face à ce constat, la CNL a décidé d'organiser une "marche pour le logement" ce samedi 23 septembre 2023 à Saint-Denis. L'objectif, "dire stop aux bidonvilles modernes", dans une région qu'il qualifie comme "capitale de l'indécence" en matière de logement

Habillement, houle, périscolaire et Shana

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 18 septembre au vendredi 22 septembre 2023 :

• Lundi 18 septembre - Prêt-à-porter en crise : à La Réunion, plusieurs enseignes sont en sursis

• Mardi 19 septembre - La houle déferle du Nord-Ouest au Sud, prudence sur les côtes

• Mercredi 20 septembre - Périscolaire et centres de loisirs recherchent animateurs (presque) désespérément

• Jeudi 21 septembre - Saint-Pierre : Shana, 16 ans, retrouvée morte, un homme toujours en garde à vue

• Vendredi 22 septembre - Mort de Shana : de nombreuses questions en suspens, les investigations se poursuivent

Sirènes et abris antiaériens, la Roumanie rattrapée par la guerre

Chaque nuit ou presque, le village roumain de Plauru, situé à la frontière avec l'Ukraine, est réveillé par le son des sirènes. "Quand elles hurlent, on sait que les drones vont arriver", raconte un habitant.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Soleil au rendez-vous

Matante Rosina va bien profiter de son week-end apparemment. Ce samedi 23 septembre 2023, elle pense que le temps sera plus sec. En tout cas, au lever du jour, c'est un soleil éclatant qui illumine le ciel bleu de La Réunion. Il y a malgré tout quelques petites pluies dans l'est mais elles vont vite disparaitre. Dans l'après-midi, le ciel se couvre surtout sur les pentes, mais ça vous êtes habitués.