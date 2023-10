Palestine, Grande Chevauchée, rétro, sculpture et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce samedi 28 octobre 2023 : - En interdisant une manifestation pour la Palestine, la préfecture souffle sur des braises qu'elle vient d'allumer - Équitation : la Grande Chevauchée du Sud met le pied à l'étrier - Grand Raid, médicaments, sécheresse, ail et Noël - Une vague géante sculptée place Vendôme comme pour arrêter le temps - La pa Météo France i di, sé zot i di - Un ciel dégagé en ce début de journée

En interdisant une manifestation pour la Palestine, la préfecture souffle sur des braises qui n'existent pas

Trois jours avant un rassemblement en soutien aux Palestiniens, la préfecture de La Réunion a décidé d'interdire sa tenue au Port. Plusieurs raisons ont été avancées par les services de l'Etat, sans qu'aucune ne soit vraiment convaincante. Ce qui est ici présenté comme une mesure de prévention de troubles à l'ordre public ressemble plutôt à une atteinte directe à la liberté d'opinion, dans un contexte où le gouvernement français – et le ministre de l'Intérieur en particulier – semble faire l'amalgame entre soutien au peuple Palestinien, actuellement bombardé sans relâche, et soutien au Hamas.

Équitation : la Grande Chevauchée du Sud met le pied à l'étrier

Entre sables et montagnes, entre mer et champs de canne… près d'une centaine de cavaliers et leur monture arpentent les chemins de l'île. Après avoir galopé dans l'Ouest l'année dernière, c'est dans le sud cette année que l'épopée de la Grande chevauchée 2023 se poursuit. Un événement qui a pour objectif de promouvoir les activités de tourismes équestres auprès du grand public mais également de permettre aux cavaliers de découvrir des itinéraires parfois méconnus

Grand Raid, médicaments, sécheresse, ail et Noël

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 23 octobre au vendredi 27 octobre 2023 :

• Lundi 23 octobre - Grand Raid : les folles et les fous ont survécu

• Mardi 24 octobre - Médicaments anti-rhume : à défaut de vous soigner, ils peuvent vous rendre (encore plus) malade

• Mercredi 25 octobre - Sécheresse : La Réunion va devoir apprendre à vivre avec de moins en moins d’eau

• Jeudi 26 octobre - Ail, ce (très) fragile produit d'exception

• Vendredi 27 octobre - Cadeaux, décorations : toujours plus vite, toujours plus tôt… Noël est déjà là

Une vague géante sculptée place Vendôme comme pour arrêter le temps

Sa "vague" géante argentée incrustée d'empreintes digitales trône au milieu de la place Vendôme à Paris: une façon de "capturer l'instant", dit l'artiste plasticien suisse Urs Fischer à l'AFP, en marge de la foire parisienne d'art contemporain.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un ciel dégagé en ce début de journée

Ce samedi 28 octobre 2023, Matante Rosina observe un ciel bien dégagé ce matin. Mais elle sent que dans l'après-midi le temps va s'assombrir et il pourrait même y avoir quelques averses mais surtout sur les hauteurs. Si vous cherchez un peu de vent, il faudra vous diriger vers le sud de l'île.