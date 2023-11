Peuplement, lo gou mon péi, insolite, Afrique du Sud et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche 12 novembre 2023 : - Saint-Paul : à la (re)découverte de l’histoire des 360 ans du peuplement de La Réunion - Lo gou mon péi : on vous prépare un sauté boeuf aux trois poivrons avec Rosmy - Insolite - Des lettres vieilles de deux siècles et un diamant à 43,8 millions de dollars - Au Cap, un incontournable musée d'art contemporain africain - La pa Météo France i di, sé zot i di - Un temps plus plaisant

Saint-Paul : à la (re)découverte de l’histoire des 360 ans du peuplement de La Réunion

Le 360ème anniversaire du peuplement de La Réunion continue d'être célébré à Saint-Paul ce dimanche 12 novembre 2023. Une journée placée sous le signe de l’histoire et de la culture avec l'organisation de nombreuses animations.

Lo gou mon péi : on vous prépare un sauté boeuf aux trois poivrons avec Rosmy

"Lo gou mon péi" volet 3 avec @la_cuisine_reunionnaise_rosmy qui a bien voulu partager avec nous sa recette de sauté boeuf aux trois poivrons. Chacun a sa façon de faire son sauté et y met ce qu'il veut. Le sauté peut être végétarien avec du tofu par exemple, il peut se faire également au poulet, au porc... les déclinaisons sont nombreuses et au grès de vos envies.

Insolite - Des lettres vieilles de deux siècles et un diamant à 43,8 millions de dollars

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 6 novembre au vendredi 10 novembre le voici : Des lettres écrites au 18e siècle à des marins français durant la Guerre de Sept Ans entre la France et la Grande-Bretagne ont finalement été ouvertes. Le très convoité Bleu Royal, diamant bleu considéré comme parfait, a été adjugé mardi à 43,8 millions de dollars (40,7 millions d'euros) chez Christie's à Genève

Au Cap, un incontournable musée d'art contemporain africain

Sur le port du Cap, à la pointe sud de l'Afrique, un musée d'art contemporain fait des envieux: le Zeitz-MOCAA, repris en main par l'ambitieuse conservatrice camerounaise Koyo Kouoh, fait briller l'art du continent et de ses multiples diasporas.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un temps plus plaisant

Le dernier jour du week-end s'annonce plus plaisant. Matante Rosina en profite pour ramasser les feuilles mortes dans son jardin ce dimanche 12 novembre 2023. Les rares nuages menaçants seront confinés aux pentes, apportant ici et là de légères averses, tandis que le temps ensoleillé persistera près des côtes et sur les sommets élevés.