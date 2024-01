Belal, hébergement d'urgence, insolite, Japon et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche 14 janvier 2024 : - Directement menacée par le cyclone Belal, La Réunion est en alerte orange - Forte tempête tropicale Belal : retrouvez les centres d’hébergement et les numéros d’urgence par commune - Une bouteille jetée à la mer, King Attal, un tunnel sous la synagogue - Séisme au Japon: un village épargné grâce à son architecture unique - La pa Météo France i di, sé zot i di - Encore de la pluie

Directement menacée par le cyclone Belal, La Réunion est en alerte orange

Depuis 19h, ce samedi 13 janvier 2024,La Réunion est placée en alerte orange cyclonique. Une décision en raison de la menace représentée par le cyclone Belal. A 1h ce dimanche, le système se situait à 340 km au nord - ouest des côtes réunionnaises. Il se déplaçait à 22 km/h, le long d'une trajectoire sud-sud-ouest qui le rapproche toujours plus de nos terres. Selon Météo France, le système "devrait être un cyclone très dangereux accompagné de vents extrêmes (...) lorsqu'il abordera (...) La Réunion". Son passage au plus de l'île est prévu "à partir de la nuit de dimanche à lundi et en journée de lundi". Les météorologues n'excluent pas que le "coeur intense du météore (se trouve alors) à moins de 100 km de l'île". La Réunion "est potentiellement exposée à un impact cyclonique majeur, avec une possibilité de vents dévastateurs", prévient Météo France. Suivez notre direct (Photo rb/www.imazpress.com)

Forte tempête tropicale Belal : retrouvez les centres d’hébergement et les numéros d’urgence par commune

La tempête tropicale Belal poursuit actuellement son intensification avant son passage au plus près de La Réunion dans la nuit de dimanche à lundi et lundi. Alors que le département a été placé en alerte orange cyclonique, certaines communes ont mis en place des centres d'hébergement et des numéros d'urgence.

Une bouteille jetée à la mer, King Attal, un tunnel sous la synagogue

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 8 décembre au vendredi 12 décembre le voici : Une lettre dédiée à un père décédé parcourt plus de 6.000 km avant d'arriver sur les berges de Venday-Montalivet, en Gironde. À peine nommé Premier ministre, Gabriel Attal a été la première cible d'une célèbre chaine de fast-food. Un tunnel creusé clandestinement sous une synagogue provoque des heurts avec la police.

Séisme au Japon: un village épargné grâce à son architecture unique

De nombreux bâtiments en bois de la péninsule de Noto, au centre du Japon, se sont effondrés à cause du puissant séisme du Nouvel An, mais un petit village de pêcheurs a résisté, sauvé par sa particularité architecturale.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Encore de la pluie

Ce dimanche 14 janvier 2024, Matante Rosina va rester enfermée toute la journée vu le mauvais temps. Avec la présence de Belal dans les parages, ça ne risque pas de s'arranger aujourd'hui. Sa boule de cristal est un peu brumeuse aujourd'hui et Matante Rosina vous conseille de regarder le site Imaz Press pour vous tenir au courant des derniers points météorologiques.