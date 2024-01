Agriculture, Vigier, Attal, Saint-Pierre et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi 31 janvier 2023 : - Agriculture : les syndicats péi satisfaits, même si "le combat est loin d'être gagné" - Selon Mediapart, l'ex ministre Philippe Vigier serait "devenu squatteur aux frais de la République" - Attal veut "déverrouiller" la France au nom de sa "souveraineté" - Saint-Pierre : face aux fortes pluies, la mairie veut "des mesures concrètes et rapides" - La Réunion parmi les départements les plus pauvres selon l'Insee - La pa Météo France i di, sé zot i di - Un ciel bien gris dans l'est le matin

Agriculture : les syndicats péi satisfaits, même si "le combat est loin d'être gagné"

À La Réunion comme dans l'Hexagone, le monde agricole reste mobilisé. Ce mercredi 31 janvier 2024 – au lendemain d'une mobilisation devant les jardins de la préfecture à Saint-Denis et devant la DAAF à Saint-Pierre pour –, les représentants syndicaux ont de nouveau rendez-vous avec le préfet. Objectif : maintenir la pression sur le gouvernement qui promet "de nouvelles mesures".

Selon Mediapart, l'ex ministre Philippe Vigier serait "devenu squatteur aux frais de la République"

Philippe Vigier, ancien ministre délégué aux outre-mer "débarqué du gouvernement il y a trois semaines (...) continue de bénéficier d’un logement de fonction et d’une voiture avec chauffeur" indique Médiapart ce mardi soir 30 janvier 2024. Dans un article titré "Philippe Vigier, ancien ministre devenu squatteur aux frais de la République", le site d'information en ligne ajoute que l'ex ministre "organise également des "dîners privés" au sein du ministère".

Attal veut "déverrouiller" la France au nom de sa "souveraineté"

"Déverrouiller, désmicardiser, débureaucratiser". Gabriel Attal a promis mardi une réforme des bas salaires pour les classes moyennes et "un choc de l'offre" sur le logement, désireux de reconquérir la "souveraineté" du pays, un mot qu'il a prononcé 23 fois.

Saint-Pierre : face aux fortes pluies, la mairie veut "des mesures concrètes et rapides"

Belal, Candice, épisodes pluvio-orageux… depuis plusieurs semaines, La Réunion et notamment la région sud est noyée sous les eaux. À Saint-Pierre, on se rappelle surtout de la rivière d'Abord qui n'a eu de cesse de couler. Alors que les pluies ne devraient pas s'arrêter de sitôt, la mairie a tenu ce mardi 30 janvier 2024 une réunion avec les élus et responsables du Département. Au cœur de ces échanges, l'urgence d'agir pour "éviter certaines complications comme on a eu depuis une semaine", note le maire, Michel Fontaine

La Réunion parmi les départements les plus pauvres selon l'Insee

L'Insee vient de dévoiler, à travers le dispositif Fichier localisé social et fiscal (Filosofi), les chiffres de 2021 concernant le taux de pauvreté par département ainsi que les niveaux de vie. La Réunion se classe parmi les départements les plus pauvres de l'étude

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un ciel bien gris dans l'est le matin

Ce mercredi 31 janvier 2024, Matante Rosina ouvre ses volets et remarque un ciel bien gris dans l'est. En regardant plus loin, vers l'ouest, elle sent que le soleil se montre plus. Dans l'après-midi, elle pense qu'il va y avoir toujours de la pluie mais dans les hauts de l'île. Sur les côtes de l'île, les éclaircies devraient perdurer toute la journée. Alors amis sudistes, à vos machines !