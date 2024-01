Tempête Candice, Emmanuel Séraphin, saison cyclonique, escalade et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi 25 janvier 2024 : - Tempête Candice : le sud et le sud-est de l'île toujours en vigilance rouge fortes pluies - Saint-Paul et le Territoire de l'ouest : Éco-quartier, logements, mobilité, école... "une nouvelle dynamique" s'annonce pour 2024 - La tempête Candice s'éloigne et se trouve à 345 km de La Réunion - "Faites de l'escalade" dans trois salles de l'île ce week-end - La pa Météo France i di, sé zot i di - Candice s'en va et laisse un temps maussade

Tempête Candice : le sud et le sud-est de l'île toujours en vigilance rouge fortes pluies

Alors que la tempête modérée Candice se trouve à 225 km au nord de La Réunion, des pluies et averses localement orageuses se sont intensifiées dans la nuit de mercredi 24 à jeudi 25 janvier 2024, essentiellement sur les régions Ouest, Sud et Sud-Est du département. Dans ce contexte, une vigilance rouge fortes pluies et orages a été déclenchée ce mercredi à 18 heures. Tous les établissements scolaires du sud et du sud-est sont fermés.

Saint-Paul et le Territoire de l'ouest : Éco-quartier, logements, mobilité, école... "une nouvelle dynamique" s'annonce pour 2024

Qu dit semaine de rentrée dit également présentation des voeux par de nombreux élus, dont Emmanuel Séraphin, maire de Saint-Paul et président du Territoire de l'ouest. C'est d'ailleurs ce mercredi 24 janvier 2024 à la Longère Sudel-Fuma que l'élu a décidé de s'adresser à ses administrés. L'occasion de faire un point sur le mandat passé, et les perspectives d'avenir. Un mandat où de nombreux projets ont vu le jour tels que des écoles et des ponts, mais un mandat où d'autres projets sont encore à venir, comme l'Éco-quartier de Cambaie. Une annonce a aussi été faite, celle d'un territoire sans fast-food et sans panneaux publicitaires pour la ville de Saint-Paul

La tempête Candice s'éloigne et se trouve à 345 km de La Réunion

Ce jeudi 25 janvier - alors que la partie sur de l'île est toujours en vigilance rouge - la tempête tropicale modérée s'éloigne. Elle se trouve actuellement à 345 km est l'est de La Réunion. La fin probable de cet épisode est prévue en fin de journée. Si la tempête accélère son mouvement vers le sud, les conditions météorologiques restent dégradées.

"Faites de l'escalade" dans trois salles de l'île ce week-end

La première édition de l'événement "Faites de l'escalade" aura lieu partout en France ce vendredi 26 janvier de 10h à 22h et de 13h à 20h ce samedi 27 janvier 2024. A La Réunion, trois salles d'escalade situées à Saint-Pierre, Saint-Paul et Sainte-Clotilde proposeront au public de (re) découvrir ce sport nouvellement admis aux Jeux Olympiques. L'événement est organisé par l'Union des salles d'escalade. Il est relayé à La Réunion par le groupe Basalte Révolution. Dans toute la France, plus de 80 salles d’escalade réparties dans 42 départements participent au week-end sportif

La pa Météo France i di, sé zot i di - Candice s'en va et laisse un temps maussade

Le temps sera plutôt maussade ce jeudi 25 janvier 2024, nous dit Matante Rosina. Elle estime que c'est de la faute de la tempête Candice qui s'est approchée l'île avant de s'en éloigner. Et comment se passent les choses chez vous ?