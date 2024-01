Ilet Coco, agriculteurs, handball, fortes pluies et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce lundi 29 janvier 2024 : - Meurtre à Saint-Benoît : le principal suspect mis en examen et écroué - Colère chez les agriculteurs : des convois de tracteurs vont rejoindre Saint-Denis - Euro de hand: de l'or pour les Bleus dix ans après - Vigilance fortes pluies dans le sud : des nombreuses routes inondées et des écoles fermées - La pa Météo France i di, sé zot i di - Un temps ensoleillé en matinée, des nuages l'après-midi

Meurtre à Saint-Benoît : le principal suspect mis en examen et écroué

Le parquet de Saint-Denis a décidé ce dimanche 28 janvier de la mise en examen pour meurtre du principal suspect dans l'affaire du corps retrouvé à Ilet Coco. Il a été placé en détention provisoire sur décision du juge des libertés, tandis que son complice présumé a été mis en examen pour modification de scène de crime et recel de cadavre, rapportait Réunion la 1ère ce dimanche soir.

Colère chez les agriculteurs : des convois de tracteurs vont rejoindre Saint-Denis

La colère des agriculteurs de l'Hexagone gagne du terrain à La Réunion aussi. Ce lundi 29 janvier 2024, les syndicats appellent à rejoindre Saint-Denis en tracteur depuis l'est. Le rendez-vous a été donné à 6 heures du matin à piton Sainte-Rose. Des difficultés de circulation sont à prévoir en ce lundi matin pour rejoindre Saint-Denis depuis l'est.

Euro de hand: de l'or pour les Bleus dix ans après

Dix ans après, les handballeurs français se sont parés de l’or européen pour la quatrième fois en domptant le Danemark (33-31) après prolongation, dimanche en finale de l’Euro à Cologne.

Vigilance fortes pluies dans le sud : des nombreuses routes inondées et des écoles fermées

Depuis ce dimanche 28 janvier 2024, le sud et le sud-est de La Réunion sont en vigilance orange fortes pluies et orages. L'est ayant été lui placé en vigilance jaune par Météo France. Et il faut dire qu'en ce dernier jour du week-end, de l'eau a coulé dans les ravines. Des ravines et des radiers qui se sont rapidement retrouvés submergés. Raison pour laquelle ce lundi 29 janvier, des écoles, collèges et lycées resteront fermées dans neuf communes du sud de l'île. Si ces établissements restent fermés, selon les prévisions de Météo France, "l'épisode de pluies intenses qui a notamment frappé le Sud et le Sud-Est du département cette nuit est désormais terminé". Des averses localement fortes peuvent occasionner des perturbations sur la circulation routière. La prudence est recommandée aux abords des ravines.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un temps ensoleillé en matinée, des nuages l'après-midi

Matante Rosina prévoit un ciel plutôt ensoleillé pour ce lundi 29 janvier 2024 pour la matinée. Des nuages devraient s'inviter un peu partout dans l'île. Elle n'exclut pas que la pluie s'invite elle aussi et conseille de ne pas oublier son parapluie en partant travailler ce matin. Il risque par contre de faire très chaud