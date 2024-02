Sport adapté, battle, insolite, Ukraine et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche 18 février 2023 : - Sport adapté : trois Réunionnais en mission à Reims - Des anciens crews sur la scène d'un battle ce dimanche - Un record (tout compte fait) validé, tombé sur un os, cri de mouette et nounours - En Ukraine, un chirurgien russe soigne les plaies de la guerre - La pa Météo France i di, sé zot i di - La météo s'améliore

Sport adapté : trois Réunionnais en mission à Reims

Matthéo Gilbert Galard, Lucas Tandrayen et Nicolas Virapin sont engagés à partir du 22 février prochain aux championnats d’Europe et du monde indoor d’athlétisme de sport adapté à Reims en Champagne. Nos trois représentants n’auront qu’un seul objectif en tête : ramener le plus de médailles possibles à la délégation française et porter le plus haut possible les couleurs réunionnaises

Des anciens crews sur la scène d'un battle ce dimanche

L'association Run Bboy Connexion organise, ce dimanche 17 février, le "battle Saint-Valentin Contest - Back to the roots". L'événement se tiendra au Kabardock au Port à partir de 14h à 19h. Il s'agit d'une compétition de danse hip-hop et de breakdance où de nombreux danseurs de La Réunion s'affronteront.

Un record (tout compte fait) validé, tombé sur un os, cri de mouette et nounours

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 12 février au vendredi 16 février le voici : Après avoir invalidé le record de la Tour Eiffel en allumettes, le Guinness l'a finalement homologué. Il y a deux ans, en promenant son chien, Damien Boschetto, passionné de paléontologie, a découvert, dans l’Hérault, un os de dinosaure vieux de 70 millions d’années. Steven Seagull a été désigné comme grand vainqueur du championnat du monde 2024 du cri de la mouette. Un policier caché dans un habit de Bisounours, attendait au pied de la maison de la trafiquante, avec des chocolats et des fleurs.

En Ukraine, un chirurgien russe soigne les plaies de la guerre

Andreï Volna a perdu espoir en la Russie, d'abord petit à petit et puis, un jour, définitivement. Le chirurgien a atteint un point de non-retour en voyant des chars russes envahir l'Ukraine, en février 2022, alors qu'il fuyait son propre pays.

La pa Météo France i di, sé zot i di - La météo s'améliore

Pour ce dernier jour de week-end, Matante Rosina annonce du beau temps . Même si quelques averses concernent l'est ce dimanche 18 février 2024 dès les premiers rayons du soleil, elles ne vont pas durer longtemps et laisser place au soleil. Dans l'après-midi, des petites pluies pourraient concerner les hauts de l'ouest. Le vent souffle assez fort dans le sud et aussi à Sainte-Marie.