Un record (tout compte fait) validé, tombé sur un os, cri de mouette et nounours

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 12 février au vendredi 16 février le voici : Après avoir invalidé le record de la Tour Eiffel en allumettes, le Guinness l'a finalement homologué. Il y a deux ans, en promenant son chien, Damien Boschetto, passionné de paléontologie, a découvert, dans l’Hérault, un os de dinosaure vieux de 70 millions d’années. Steven Seagull a été désigné comme grand vainqueur du championnat du monde 2024 du cri de la mouette. Un policier caché dans un habit de Bisounours, attendait au pied de la maison de la trafiquante, avec des chocolats et des fleurs.

- Tour Eiffel en allumettes : le Guinness des records a finalement validé le record du Français

Rebondissement dans l'affaire de la Tour Eiffel en allumettes. Après avoir été invalidé, le record a finalement été homologué par le Guinness des records. Et ce, pour le plus grand bonheur de Richard Plaud. Cet habitant de Charente-Maritime a mis huit ans à bâtir une Tour Eiffel en allumettes de 7,19 mètres.

Jeudi soir, les juges ont décidé de changer leurs critères d’attribution et de l’homologuer, après que plusieurs médias ont relayé outre-Manche la mésaventure du Français.

Le prestigieux jury lui reprochait initialement de ne pas avoir acheté ses allumettes dans le commerce, et surtout de ne pas les avoir utilisées avec leurs bouts rouges inflammables.

"Nous sommes fiers d’être aussi minutieux que possible, car nos exigences uniformisent les règles du jeu pour tous ceux qui, partout dans le monde, tentent d’établir un record. Cependant, après en avoir appris davantage sur les techniques utilisées par la communauté du modélisme avec des allumettes, et après un second examen de cette réalisation, par rapport aux précédents records que nous avons décernés, il semble que nous ayons été sévères, en l’occurrence, dans l'application de nos règles. Nous sommes donc très heureux d’attribuer ce record à Richard et nous avons corrigé quelques incohérences dans nos règles, qui permettent désormais aux allumettes d'être coupées et façonnées. Nous regrettons le désarroi provoqué et espérons qu’il acceptera nos félicitations tardives", a justifié Mark McKinley, l’un des juges du Guinness Book, auprès de la chaîne Sky News.

De son côté, le principal intéressé a appris l’heureuse nouvelle par mail jeudi soir. "C’est génial, le record revient en France, s’est-il réjoui dans les colonnes de Sud-Ouest.

- Hérault : il promène son chien et tombe sur un os de dinosaure vieux de 70 millions d'années

Il y a deux ans, en promenant son chien, Damien Boschetto, passionné de paléontologie, a découvert, dans l’Hérault, un os de dinosaure vieux de 70 millions d’années. Cette étonnante trouvaille a permis de mettre au jour un squelette presque complet, du crâne à la queue, d’un titanosaure, un monstre du Crétacé. Si la localisation est toutefois restée secrète pendant deux ans, comme le relate Midi Libre, c'était pour éviter tout pillage. Et ce fossile géant vient, enfin, d’être acheminé jusqu’au laboratoire du musée de Cruzy, où il va être étudié par des spécialistes de la paléontologie.

Chaque matin, Damien Boschetto promène son chien. Ce dernier renifle, creuse et s'agite, rien d'anormal jusqu'ici, sauf que ce que va découvrir le promeneur est pour le moins inhabituel... Daniel Boschetto est en effet tombé sur l'os d'un dinosaure, mort il y a près de 70 millions d'années, au Crétacé supérieur.

Une découverte qui remonte à deux ans, mais qu'il a choisi de taire pour ne pas attirer les pillards.

Cet os fait partie intégrante du squelette d'un titanosaure, une espèce de dinosaure mesurant plus de 10 mètres, enfoui dans le sol riche de la région de Cruzy.

"Là, ce qui est très rare, c'est qu'il s'agit d'un dinosaure en connexion, c'est-à-dire sans aucun morceau manquant depuis l'arrière du crâne jusqu'à la queue", explique ainsi le jeune homme dans les pages du Parisien. Au total, c'est 70% du squelette du dinosaure qui pu être reconstitué.

Finalement, ces dernières semaines, les ossements ont tous été emballés minutieusement dans des coques de plâtre, et transportés jusqu’au laboratoire de Cruzy.

- Le champion du monde du cri de la mouette est... Français

Ce dimanche 11 février 2024, a eu lieu dans la commune de Dunkerque (Nord), le championnat du monde 2024 du cri de la mouette. Et c'est Steven Seagull qui a été désigné comme grand vainqueur. "Une énorme fierté" pour celui qui s'est entraîné durant plusieurs mois... cassant certainement les oreilles de ses collègues au passage.

C'est une énorme fierté, c'est vraiment incroyable d'en arriver là", témoigne-t-il au micro de BFM Grand Littoral.

Le champion du monde du cri de mouette 2024 a été élu hier au carnaval de Dunkerque pic.twitter.com/zB1lg5Wput — BFMTV (@BFMTV) February 12, 2024

"C'est l'année des Jeux olympiques et moi, je me suis préparé autant que tous les athlètes et je me suis donné à fond. Je suis allé au bout", ajoute le jeune homme avec son trophée à la main.

- Une narcotrafiquante arrêtée par un nounours

Ce mardi 13 février 2024, une dealeuse a été arrêté à Lima au Pérou, dans une mise en scène extraordinaire. Un policier caché dans un habit de Bisounours, attendait au pied de la maison de la trafiquante, avec des chocolats et des fleurs. En s'approchant de la scène, la femme s'est retrouvée plaquer au sol par des policiers déguisés en agent de la ville. Résultat des course : plus de 1.500 morceaux de pâte de cocaïne ont été retrouvés sur elle et sa complice.

