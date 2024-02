Eleanor, agriculture, Mayotte, Edouard Philippe et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mardi 20 février 2023 : - Eleanor : trajectoire atypique pour une forte tempête menaçante - Fruits et légumes rares et chers... l’agriculture réunionnaise (toujours) sinistrée - Mayotte : "Quel président peut oublier son peuple ?" demandent les barragistes - Edouard Philippe en visite à La Réunion pour quatre jours - La pa Météo France i di, sé zot i di - La météo se dégrade

Eleanor : trajectoire atypique pour une forte tempête menaçante

Actuellement à 780 kilomètres au nord de La Réunion et se déplaçant à une vitesse de 19 km/h, la tempête Eleanor a été baptisée ce lundi 19 février 2024. Un système dont la trajectoire – si elle reste à préciser dans les prochains jours –, est potentiellement menaçante pour les Mascareignes et La Réunion. Selon les météorologues, le système amorcera son virage dans la nuit de mardi à mercredi et cela déterminera un éventuel pour les terres habitées. "Une dégradation du temps est (d'ores et déjà) attendue en milieu de semaine", précise Météo France

Fruits et légumes rares et chers... l’agriculture réunionnaise (toujours) sinistrée

Le 15 janvier 2024, le cyclone Belal frappait La Réunion, le 24 janvier, c'est la tempête tropicale Candice qui apporte de fortes pluies sur l'île. Peu de temps après, un nouvel épisode pluvieux s'abat sur le sud du département. Des pluies et des vents forts qui ont rendu les cultures méconnaissables. La filière agricole peine à relever la tête. Fruits et légumes, lorsqu'ils sont présents, font grise mine sur les étals. Une vraie difficulté pour les agriculteurs qui sont à quelques jours de l'ouverture du Salon international de l'agriculture à Paris.

Mayotte : "Quel président peut oublier son peuple ?" demandent les barragistes

Alors qu’Emmanuel Macron vient de se prononcer en faveur de la suppression du droit du sol à Mayotte, sur place, une cinquième semaine de mobilisation a débuté ce lundi. Les collectifs organisent des passages au compte-goutte aux barrages et comptent restés mobilisés jusqu’à l’obtention d’acte concret en matière de lutte contre l’insécurité.

Edouard Philippe en visite à La Réunion pour quatre jours

L'ancien Premier ministre et actuel maire du Havre, Edouard Philippe, arrive à La Réunion ce mardi 20 février 2024 pour une visite de quatre jour. Rencontres avec les président.es de collectivité, avec la maire de Saint-Denis, avec les gendarmes ou encore visite du Grand Port Maritime...le président du parti Horizons va faire le tour de l'île, à quatre mois des élections européennes, mais aussi à trois ans des élections présidentielles. Des élections pour lesquelles Edouard Philippe ne cache pas ses ambitions.

La pa Météo France i di, sé zot i di - La météo se dégrade

Ce mardi 20 février 2024, Matante Rosina prévoie du mauvais temps. Même si elle se lève avec un beau ciel bleu, sa boule de cristal, qu'elle interroge régulièrement, lui dévoile la formation de gros nuages dans l'après-midi. La pluie s'invite sur toute l'île et elle perdure toute la nuit. Le vent souffle un peu moins fort sur Saint-Pierre et Sainte-Marie. Ce mauvais temps permettra de faire baisser un peu la température.