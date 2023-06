Musique métal, Sakifo, rétro, New-York et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce samedi 3 juin 2023 : - Musique : le métal péi a conquis ses lettres de noblesse - Première soirée réussi pour le Sakifo, place à la deuxième journée - Messe de la Pentecôte, aide alimentaire, violences intrafamiliales, enfant et porno et pièces d'identité - New York s'enfonce sous son propre poids, s'alarme une étude - La pa Météo France i di, sé zot i di - Jeu de ping-pong entre la pluie et le soleil

Musique : le métal péi a conquis ses lettres de noblesse

Longtemps cantonné à des scènes alternatives et à une réputation plus que discutable, le métal réunionnais s'est imposé au fil des décennies comme un style de musique ayant toute sa place sur la scène locale. Preuve en est : ce 9 septembre 2023 se tiendra la seconde édition du "El Fest Réunion", qui réunit des groupes de métal locaux. Forts du succès de la première édition, qui a eu lieu en février dernier, les organisateurs espèrent bien pérenniser cet événement. Chose qui était peut-être loin d'être évidente dans les années 80, lorsque les premiers groupes locaux ont fait leur apparition.

Première soirée réussi pour le Sakifo, place à la deuxième journée

L'édition 2023 du Sakifo a débuté ce vendredi 2 juin 2023 à la Ravine Blanche, à Saint-Pierre. La soirée a été marquée par le concert de la chanteuse belge Angèle, tête d'affiche de ce premier soir de festival. mais aussi des artistes locaux bien connus tels que DJ Sebb, Ann O'Aro, Simangalov, ou encore Fayazer. Simaronn, Ibeyi, Sho Madjozi, Brez, Loran Dalo, Blaiz Fayah, Afrotronix et Karl Hungus sont venus compléter l'affiche. Plus de 30.000 festivaliers sont attendus tout au long du week-end, un record pour le festival. Retour en photos sur cette première soirée

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 29 mai au vendredi 4 juin 2023 :• Lundi 29 mai - Messe de la Pentecôte : des milliers de personnes attendues à l'église du Chaudron• Mardi 30 mai - Inflation : les prix grimpent , les demandes d'aide alimentaire explosent• Mercredi 31 mai - Assises des violences intrafamiliales : il est (plus que temps) d'agir pour mettre fin à ce fléau• Jeudi 1er juin - Enfants et pornographie : alerte à la consommation massive et précoce chez les mineurs• Vendredi 2 juin - Passeport, carte d'identité... quand refaire ses papiers devient un vrai parcours du combattant

La pa Météo France i di, sé zot i di - Jeu de ping-pong entre la pluie et le soleil

Matante Rosina a fait la fête hier soir et a du mal a sorti de son lit ce samedi 3 juin 2023. Alors elle essaie d'imaginer le temps qu'il fait. En tout cas, dans l'est, elle entend la pluie sur la tôle de sa case. Mais elle sait bien que, comme la plupart du temps, le soleil se trouve plutôt du côté de l'ouest. Elle entend aussi le bruit des feuilles qui s'agitent dans tous les sens à cause du vent. Voilà, c'est tout, Matante va se recoucher et vous souhaite une belle journée.