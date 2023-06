Messe de la Pentecôte, aide alimentaire, violences intrafamiliales, enfant et porno et pièces d'identité

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 29 mai au vendredi 4 juin 2023 : • Lundi 29 mai - Messe de la Pentecôte : des milliers de personnes attendues à l'église du Chaudron • Mardi 30 mai - Inflation : les prix grimpent , les demandes d'aide alimentaire explosent • Mercredi 31 mai - Assises des violences intrafamiliales : il est (plus que temps) d'agir pour mettre fin à ce fléau • Jeudi 1er juin - Enfants et pornographie : alerte à la consommation massive et précoce chez les mineurs • Vendredi 2 juin - Passeport, carte d'identité... quand refaire ses papiers devient un vrai parcours du combattant (Photo sly/www.imazpress.com)

La Pentecôte et sa célébration se poursuivent ce lundi 29 mai 2023, jour férié. Après Pâques et l'Ascension, cette fête marque la venue de l'Esprit Saint sur Terre. Habituellement, des milliers de catholiques se rassemblent en ce jour sur l'esplanade du Chaudron à Saint-Denis pour une messe extérieure.

• Mardi 30 mai - Inflation : les prix grimpent , les demandes d'aide alimentaire explosent

Les prix de l'alimentaire continuent de grimper, et avec eux, la précarité aussi. Alors que sur un an, les prix de l'alimentation ont augmenté de 6,1%, les demandes d'aide alimentaire explosent aussi. Selon la Banque Alimentaire des Mascareignes, il y a eu une augmentation de 38 % du nombre de bénéficiaires entre le premier trimestre 2022 et le premier trimestre 2023.

• Mercredi 31 mai - Assises des violences intrafamiliales : il est (plus que temps) d'agir pour mettre fin à ce fléau

Ce mercredi 31 mai 2023, s'ouvrent – sous l'impulsion de l'État – les Assises des violences intrafamiliales. Durant une journée, l’ensemble des acteurs institutionnels et associatifs, les élus du territoire, des universitaires, ou encore des professionnels de santé échangeront sur cette problématique et formuleront des préconisations concrètes. Mais rappelons-le, à La Réunion, quatrième département où l'on recense le plus de violences conjugales, c'est toute l'année, tous les jours, toutes les heures que des femmes, des enfants et des hommes sont victimes. À La Réunion, sur 11.208 victimes de violences en 2022, 1 personne sur 2 l’est au sein de la famille. En moyenne, ce sont donc 9 femmes chaque jour qui entrent dans un commissariat ou une brigade pour dénoncer des faits de violences conjugales à La Réunion.

• Jeudi 1er juin - Enfants et pornographie : alerte à la consommation massive et précoce chez les mineurs

L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) a dévoilé le jeudi 25 mai 2023 le chiffre inquiétant de nombre de mineurs ayant consulté des sites pornographiques en 2022. Il en ressort que la moitié des garçons de 12-13 ans consultent ces sites chaque mois. Nos ados sont-ils trop précoces ? Prennent-ils tout ce qu'ils voient pour argent comptant ? Faut-il les éduquer dès l'école ? Quoi qu'il en soit, ce qui est certain, c'est qu'il faut les protéger.

• Vendredi 2 juin - Passeport, carte d'identité... quand refaire ses papiers devient un vrai parcours du combattant

Attendre, attendre, encore et toujours, pour faire ou refaire ses papiers d'identité. Voilà le quotidien de nombreux Réunionnais. Et cette attente dure depuis... plus d'un an. Déjà, à l'époque nous vous le disions, les délais étaient (très) longs pour refaire ses papiers d'identité. Un an après, c'est toujours la même rengaine. Autant à La Réunion, que dans l'Hexagone. Le gouvernement a pourtant annoncé à plusieurs reprises mettre en œuvre des moyens supplémentaires, mais à l'approche des vacances, l'attente sur l'île est de quatre mois minimum pour obtenir le précieux sésame.