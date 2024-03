Inflation, 8 mars, changements, Sainte-Marie et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi 1er mars 2023 : - Derrière l'augmentation du prix des carburants, un quotidien toujours plus cher pour la population - Journée internationale des droits des femmes : une myriade d'évènements en ce mois de mars - Carburants, tabac, fin des promotions, franchise médicale... tout ce qui change ce vendredi - Tentative de meurtre à Sainte-Marie : l'homme est décédé - La pa Météo France i di, sé zot i di - Une journée sous le soleil

Derrière l'augmentation du prix des carburants, un quotidien toujours plus cher pour la population

Nouvelle flambée à la pompe ce vendredi 1er mars 2024. Après quelques mois de répit, les prix ont de nouveau commencé à augmenter en février. Pour le plus grand désarroi des automobilistes réunionnais, qui subissent l'inflation de toute part…tandis que la SRPP et les grossistes pétroliers ont engrangé des millions d'euros de bénéfices en 2023. Avec une inflation globale de 4,2% en l'espace d'un an, le bout du tunnel semble encore loin pour le portefeuille des Réunionnais.

Journée internationale des droits des femmes : une myriade d'évènements en ce mois de mars

Dès le 1er mars 2024, toute l'île se tient prête à commémorer la journée internationale des droits des femmes avec de nombreux évènements. Pour l'occasion des concerts, spectacles et marches sont organisés, certaines écoles prennent part à cette évènement en organisant des ateliers de sensibilisation.

Carburants, tabac, fin des promotions, franchise médicale... tout ce qui change ce vendredi

Dans un contexte d'inflation galopante, plusieurs mesures vont impacter le pouvoir d'achat des Français, dans le bon comme dans le mauvais sens. Tour d'horizon de ce qui va changer dès ce vendredi 1er mars 2024.

Tentative de meurtre à Sainte-Marie : l'homme est décédé

L'homme qui a tiré sur une femme et a retourné l'arme contre lui ce mercredi 28 février 2024 est décédé, annoncent nos confrères de Clicanoo. Grièvement blessé, il n'a pas survécu à ses blessures. Celle qui serait sa conjointe, elle aussi transportée au CHU Nord dans un état grave, est toujours hospitalisée.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Une journée sous le soleil

Ce vendredi 1er mars 2024, Matante Rosina porte ses lunettes de soleil. Pour elle, la journée va être bien ensoleillée même si quelques gouttes peuvent apparaitre brièvement sur le nord-ouest. Le vent souffle un peu plus fort aujourd'hui surtout sur le nord et le sud et il fait moins chaud.