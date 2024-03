Route du littoral, tournoi de foot, insolite, cristallerie et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche 3 mars 2023 : - La route du littoral totalement fermée ce dimanche matin - Saint-Paul : un tournoi de foot organisé pour la Palestine ce dimanche - Blessée... mais pas trop et Willy Wonka de l'horreur - En Lorraine, les cristalleries se réinventent pour retrouver un nouvel éclat - La pa Météo France i di, sé zot i di - Un temps humide

La route du littoral totalement fermée ce dimanche matin

Usagers prenez vos précautions : pour permettre des travaux de purges de la falaise, la route du littoral sera totalement fermée à la circulation de ce dimanche 3 mars 2023 de 6h30 à 13h30. Une déviation est mise en place par la RD41 Route de la Montagne.

Saint-Paul : un tournoi de foot organisé pour la Palestine ce dimanche



Ce dimanche 3 mars 2024, de 8h à 17h30, le stade de la Saline-les-Bains accueillera un tournoi de football rassemblant enfants et adultes. Organisé par l'association Eilmy, cet événement vise à sensibiliser sur la situation en Palestine et les recettes du tournoi seront reversées à cette cause. Les inscriptions sont closes.

Blessée... mais pas trop et Willy Wonka de l'horreur

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 26 février au vendredi 1er mars le voici : Kamila Grabska, 36 ans, participe a un concours de lancer d’arbre de Noël. Sauf que voilà, en 2017, l'Irlandaise - victime d'un accident de voiture - a demandé à sa compagnie d'assurance une indemnisation à hauteur de 650.000 livres. Un rêve qui tourne au cauchemar en Écosse.

En Lorraine, les cristalleries se réinventent pour retrouver un nouvel éclat

Une technique impressionnante, des gestes millimétrés, pour un résultat plébiscité dans le monde entier: plusieurs grandes maisons mondiales de travail du verre et du cristal, dont les savoir-faire ont été inscrits à l'Unesco, sont implantées dans l'est de la France.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un temps humide

Matante Rosina annonce l'amorce d'un changement de temps ce dimanche 3 mars 2024. Le retour des nuages et de la pluie, principalement sur la moitié Est du département, voit le jour. Une dégradation plus nette est attendue pour la nuit suivante, dans ces conditions qui deviennent progressivement plus humides.