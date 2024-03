Aéroport Roland-Garros, tangue, rétro, camping et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce samedi 16 mars 2023 : - Aéroport Roland Garros : voyageurs, voyageuses, vous allez bientôt atterrir dans la nouvelle aérogare - Après une suspension de l'arrêté préfectoral, la chasse aux tangues a pu redémarrer - Logements neufs, hébergement d'urgence, trail, radar et octroi de mer - "Il n'y a personne, l'air est pur": dans le désert d'Irak, les joies du camping - La pa Météo France i di, sé zot i di - Du soleil uniquement dans l'ouest le matin et ça ne dure pas

Aéroport Roland Garros : voyageurs, voyageuses, vous allez bientôt atterrir dans la nouvelle aérogare

13.000 m2 de surface, trois tapis à bagages, 6.000m2 d'espaces végétalisés plus de trois millions de passagers attendus… voilà le nouveau passage obligé de l'aéroport Roland-Garros après trois années de chantier. Mais avant de pouvoir profiter d'une arrivée dans cette aérogare bioclimatique… il faudra encore attendre jusqu'au 26 mars 2024. Quoique les premiers passagers des vols tests pourront d'ores et déjà arriver dans cette aérogare dès mardi 19 mars. Regardez bien vos billets d'avion, car si vous atterrissez à cette date-là, vous débarquerez directement entre mer et montagne.

Après une suspension de l'arrêté préfectoral, la chasse aux tangues a pu redémarrer

Censée débuter le 17 février 2024, la saison de la chasse aux tangues a connu un début compliqué cette année suite à la suspension de l'arrêté préfectoral. C'est donc avec près d'un mois de retard que la saison a pu enfin débuter, ce vendredi 1T mars 2024. Les chasseurs ont désormais jusqu'au 15 avril prochain pour chasser.

Logements neufs, hébergement d'urgence, trail, radar et octroi de mer

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 11 mars au vendredi 15 mars 2024

• Lundi 11 mars - Logements neufs : des millions d'euros pour construire et un coup de vent pour tout endommager

• Mardi 12 mars - L’accession en hébergement d’urgence se complique à chaque vacances

• Mercredi 13 mars - Trail : un marché parallèle de revente des dossards

• Jeudi 14 mars - Radars tourelles : efficaces ou pas contre les accidents... là est la question

• Vendredi 15 mars - Octroi de mer : "bouc émissaire de la vie chère", mais "indispensable" pour l'économie réunionnaise

"Il n'y a personne, l'air est pur": dans le désert d'Irak, les joies du camping

Au milieu des dunes de sable, ils ont planté leurs tentes avant de se réchauffer autour d'un feu de camp. Dans le désert d'Irak, camping et randonnées tout-terrain attirent de plus en plus d'amateurs, fuyant la pollution et le fracas des villes.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Du soleil uniquement dans l'ouest le matin et ça ne dure pas

Ce samedi 16 mars 2024, Matante Rosina décide d'aller faire un tour dans l'ouest pour retrouver le soleil parce que dans l'est la pluie est encore là ce matin. Elle ne va y rester que le matin car sa boule de cristal lui a dévoilé que le ciel devient de plus en plus sombre plus tard. En tout cas, elle se demande pourquoi l'univers lui fait ça. Tous les week-ends il pleut sur toute l'île. Vous aussi vous avez cette impression ?