Violences, Attal, Grand raid, documentaire et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi 28 mars 2024 : - Alerte des maires : "l'État doit faire mieux" contre l'emballement de la délinquance violente - Attal souhaite une nouvelle réforme "globale" de l'assurance chômage - Grand Raid 2024 : et les trailers tirés au sort sont... - On recherche des Réunionnais engagés pour la défense de l'environnement - La pa Météo France i di, sé zot i di - Toujours du vent

Alerte des maires : "l'État doit faire mieux" contre l'emballement de la délinquance violente

Saint-André, Saint-Benoît, Saint-Denis… depuis plusieurs semaines voire des mois, les violences ont monté d'un cran à La Réunion. Appels au rassemblement, caillassage, rixes entre bandes rivales, les tensions sont vives. Cette augmentation de la délinquance violente, particulièrement scrutée par les forces de sécurité, alerte les élus et notamment les maires. Ce mercredi 27 mars 2024, ils ont décidé "d'une voix commune", d'interpeller l'État qui "doit rétablir l'ordre républicain"

Attal souhaite une nouvelle réforme "globale" de l'assurance chômage

Gabriel Attal a souhaité mercredi sur TF1 une nouvelle réforme "globale" de l'assurance chômage qui réduirait la durée d'indemnisation des chômeurs, au moment où les dépenses sociales sont dans le viseur de l'exécutif pour combler le déficit qui a dérapé l'an dernier.

Grand Raid 2024 : et les trailers tirés au sort sont...

Ce mercredi 27 mars 2024, avait lieu le tirage au sort du Grand Raid 2024 et de ses quatre courses : la Diagonale des Fous, le Trail de Bourbon, la Mascareignes et la petite nouvelle, le Métis trail Réunion. Un tirage au sort effectué par l'association, sous l'égide de Maître Vincent Meyer, commissaire de justice. Allez voir si votre nom apparaît… et si vous pouvez d'ores et déjà vous préparer pour trois jours de folies (du 17 au 20 octobre prochain) (Photo : www.imazpress.com)

On recherche des Réunionnais engagés pour la défense de l'environnement

L'association francophone de la solidarité, créée avec le photographe et réalisateur Yann Arthus-Bertrand, lance un appel à tous les Réunionnais qui s'investissent en faveur de l'écologie et de la solidarité dans les territoires francophones. Ils sont invités à participer à un documentaire qui retracera leur parcours et leur engagement. Nous publions ci-dessous le communiqué de l'association

La pa Météo France i di, sé zot i di - Toujours du vent

Au lever du jour, le ciel se couvre rapidement, et des averses tombent chez Matante Rosina dans l'est ce jeudi 28 mars 2024. En cours d'après-midi, ces pluies, d'une faible intensité, s'étendent jusqu'aux hauteurs de l'ouest.

Le vent persiste le long des côtes nord et sud avec des rafales pouvant atteindre les 50/60 km/h.