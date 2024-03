Météo, endométriose, rétro, paranormal et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce samedi 30 mars 2024: - Week-end de Pâques : un temps incertain pour la chasse aux oeufs - Endométriose : à chaque femme sa douleur, encore trop souvent méconnue - Camping-cars, médicaments, vidéoprotection, violences et chômage - En Suède, une énorme bibliothèque catalogue les phénomènes paranormaux - La pa Météo France i di, sé zot i di - Le temps se dégrade

Week-end de Pâques : un temps incertain pour la chasse aux oeufs

C'est un week-end de trois jours qui démarre ce samedi 30 mars 2024. Et pour cause, c'est Pâques. Mais pour ce temps de repos à rallonge, le temps sera tributaire du système dépressionnaire Gamane. "Le cyclone s'est complètement affaibli depuis son atterrissage mercredi sur le nord de Madagascar à tel point qu'il est désormais compliqué de distinguer la position du centre dépressionnaire", indique Météo France. L'incertitude règne donc pour la chasse aux oeufs

Endométriose : à chaque femme sa douleur, encore trop souvent méconnue

L'endométriose, ce fléau silencieux mais douloureux, touche 6 à 10% des femmes en âge de procréer. Une maladie qui est d'ailleurs plus répandue sur le territoire que dans l'hexagone. C'est pourquoi l'association endo espoir océan Indien propose de libérer la parole autour de l'endométriose ce samedi 30 mars 2024 à partir de 9h00 lors de la marche de l'espoir à Trois-Bassins sur la place de l'église.

Camping-cars, médicaments, vidéoprotection, violences et chômage

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 25 mars au vendredi 29 mars 2024

• Lundi 25 mars - Saint-Paul : malgré leur interdiction, les camping-cars et les vans toujours présents près des plages

• Mardi 26 mars - La tension sur les stocks de médicaments va (encore) durer

• Mercredi 27 mars - Vidéoprotection : vous pouvez être filmés mais pas affichés

• Jeudi 28 mars - Alerte des maires : "l'État doit faire mieux" contre l'emballement de la délinquance violente

• Vendredi 29 mars - Réforme de l'assurance chômage : taper (encore) sur les plus faibles pour combler le déficit

En Suède, une énorme bibliothèque catalogue les phénomènes paranormaux

Articles de presse et livres, témoignages de personnes assurant avoir voyagé sur Vénus ou la lune : les phénomènes paranormaux ont leur bibliothèque sur quatre kilomètres de sous-sol dans la ville de Norrköping en Suède, attirant historiens et curieux du monde entier.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Le temps se dégrade

Ce samedi 30 mars 2024, Matante Rosina se dit que le sort s'acharne sur elle. Encore un pique-nique qui tombe à l'eau dans l'est. Effectivement, le début de ce week-end s'annonce peu réjouissant avec un ciel dense en nuages. Le temps se détériore au fil des heures à cause de Gamane dans les parages. Les pluies sont de plus en plus intenses dans l'est jusque tard dans la nuit. Si certains d'entre vous pensaient que l'hiver frappait à notre porte, il n'en est rien. Les températures repartent à la hausse.