Camping-cars, médicaments, vidéoprotection, violences et chômage

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 25 mars au vendredi 29 mars 2024 • Lundi 25 mars - Saint-Paul : malgré leur interdiction, les camping-cars et les vans toujours présents près des plages • Mardi 26 mars - La tension sur les stocks de médicaments va (encore) durer • Mercredi 27 mars - Vidéoprotection : vous pouvez être filmés mais pas affichés • Jeudi 28 mars - Alerte des maires : "l'État doit faire mieux" contre l'emballement de la délinquance violente • Vendredi 29 mars - Réforme de l'assurance chômage : taper (encore) sur les plus faibles pour combler le déficit (Photo : www.imazpress.com)

• Lundi 25 mars - Saint-Paul : malgré leur interdiction, les camping-cars et les vans toujours présents près des plages

Depuis quelques années, les camping-cars et les vans aménagés se multiplient dans l'île. Utilisés comme moyen de découvrir l'île ou tout simplement comme logement, leur présence se fait de plus en plus remarquée aux abords des plages. Au point que la mairie de Saint-Paul a décidé d'interdire leur stationnement. Une décision qui a provoqué la colère des habitués des camping-cars, et qui est sans grande efficacité pour l'heure.

• Mardi 26 mars - La tension sur les stocks de médicaments va (encore) durer

La situation ne s'améliore pas : dans les pharmacies de l'île, les ruptures et tensions sur les chaînes de médicaments sont toujours aussi fréquentes. Une problématique avec laquelle les pharmaciens ont appris à composer, au détriment de leurs conditions de travail. Et qui n'est pas prête de s'arranger, la France n'étant pas prioritaire sur les livraisons des laboratoires.

• Mercredi 27 mars - Vidéoprotection : vous pouvez être filmés mais pas affichés

Dans la rue, dans les commerces, les transports en commun, les immeubles… difficile d'échapper aux caméras installées. Et pourtant, certaines se veulent discrètes. Si dans la majorité des cas cela peut être pratique, notamment pour lutter contre la délinquance et se protéger, cela peut donner naissance à des dérives qui violent le droit à l'image.

• Jeudi 28 mars - Alerte des maires : "l'État doit faire mieux" contre l'emballement de la délinquance violente

Saint-André, Saint-Benoît, Saint-Denis… depuis plusieurs semaines voire des mois, les violences ont monté d'un cran à La Réunion. Appels au rassemblement, caillassage, rixes entre bandes rivales, les tensions sont vives. Cette augmentation de la délinquance violente, particulièrement scrutée par les forces de sécurité, alerte les élus et notamment les maires. Ce mercredi 27 mars 2024, ils ont décidé "d'une voix commune", d'interpeller l'État qui "doit rétablir l'ordre républicain".

• Vendredi 29 mars - Réforme de l'assurance chômage : taper (encore) sur les plus faibles pour combler le déficit

"Le travail doit toujours mieux payer que l'inactivité", tel est le mot d'ordre de Gabriel Attal. Raison pour laquelle – dans le but de réduire le déficit de la France, "il y aura une réforme de l'assurance chômage cette année". Ce mercredi 27 mars 2024, devant des millions de Français, le Premier ministre s'est exprimé. Le chef du gouvernement s'est notamment prononcé en faveur d'une nouvelle réforme de l'assurance chômage, la troisième depuis 2017. Réduction de la durée d'indemnisation, montant de ces dernières… de quoi fragiliser encore les plus pauvres.