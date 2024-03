Pâques, contrôles, décalage horaire, insolite et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche 31 mars 2024 : - Chocolat de Pâques : si chers et pourtant si bons - Bras-Panon et Saint-André : des centaines de personnes contrôlées par les forces de l'ordre - Il n'y a plus que deux heures de décalage entre La Réunion et l'Hexagone - Insolite : identifié avec un chewing-gum, bagarre d'éléphants - La pa Météo France i di, sé zot i di - Après la pluie, retour des éclaircies

Chocolat de Pâques : si chers et pourtant si bons

Ça y est… les cloches et les lapins sont passés, c'est l'heure des chocolats de Pâques. Des pièces, des œufs, des poules et j'en passe qui, si délicieux soient-ils, ont ou vont (pour les retardataires) vider votre portefeuille. Et pour cause, le prix du cacao a atteint des sommets records cette année. Un prix "pas forcément à croquer", mais qui n'empêche pas les Réunionnais d'en reprendre une bouchée

Bras-Panon et Saint-André : des centaines de personnes contrôlées par les forces de l'ordre

Une vaste opération de contrôle a été menée par les gendarmes et les policiers ce samedi 30 mars 2024 de 20h à minuit à Bras-Panon et à Saint-André, informe la préfecture. Plusieurs centaines de personnes ont été contrôlées et plusieurs infractions relevées. Ces contrôles ont été décidés par le préfet à la suite des violences urbaines survenues le 22 et le 23 mars

Il n'y a plus que deux heures de décalage entre La Réunion et l'Hexagone

L'Hexagone est passé en heure d'été dans la nuit du samedi 30 au dimanche 31 mars 2024. À La Réunion, il n'est pas nécessaire de régler sa montre puisque l'île n'est pas concernée et restera à la même heure. Quelques changements seront tout de même à noter comme les horaires de diffusion en direct des matchs de sport ou encore des journaux télévisés des chaînes métropolitaines. Lorsqu’il sera 22 heures chez nous, il sera 20 heures dans l’Hexagone

Insolite : identifié avec un chewing-gum, bagarre d'éléphants

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 25 mars au vendredi 29 mars le voici : À 60 ans, il reconnu coupable du meurtre d'une étudiante dans l'Oregon à cause de son chewing-gum. Quand deux éléphants s'affrontent, c'est la panique générale

La pa Météo France i di, sé zot i di - Après la pluie, retour des éclaircies

Matante Rosina va cacher les oeufs au chocolat à l'intérieur de sa maison vu la pluie de ce matin dans l'est. Ce dimanche 31 mars 2024, elle ne fera pas son repas pascal dans son jardin à l'ombre de son manguier. Le matin, les averses persistent le long de la façade Est. Ailleurs, elle note une amélioration du temps avec le retour de périodes ensoleillées. L'est devient progressivement plus sec dans la journée.