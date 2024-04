Anthony Morel, Grand nettoyage, insolite, Rwanda et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche 21 avril 2024 : - MMA : Big Morel, le gladiateur tendance - Face aux déchets en tout genre… La Réunion se met au "Grand" nettoyage - "SOS" sur une île déserte, bagarre générale, bloquée dans sa Tesla - Rwanda: le dessin pour perpétuer la mémoire des victimes du génocide - La pa Météo France i di, sé zot i di - Éventail activé

MMA : Big Morel, le gladiateur tendance

Big Morel est l’une des attractions réunionnaises du moment sur les réseaux sociaux. Le combattant de MMA plaît à la jeune génération autant pour ses exploits spectaculaires dans la cage que par la simplicité dont il fait preuve en dehors. Invaincu en quatre combats, il espère défier bientôt le champion d’Hexagone MMA Prince Aounallah, motivé par une communauté de fans qui ne cesse de grossir sur son île.

Face aux déchets en tout genre… La Réunion se met au "Grand" nettoyage

Ce dimanche 21 avril 2024, tout le monde enfile ses baskets, sa casquette et surtout ses gants et s'arme de son sac poubelle… À l'occasion de la journée mondiale de la Terre La Réunion organise un grand ramassage de déchets dans l'île. Plusieurs communes y participent, en partenariat avec le collectif Oasis Réunion. Objectif : nettoyer notre île de tous les déchets, notamment plastiques. Rendez-vous est donné dès 9 heures.

"SOS" sur une île déserte, bagarre générale, bloquée dans sa Tesla

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 15 avril au vendredi 19 avril le voici : naufragés pendant plus d'une semaine, trois navigateurs ont joué les Robinson Crusoé, avant d'enfin être secours grâc eà leur message dans le sable. Au Parlement géorgien… la discussion autour d'une loi a viré à la bagarre générale. Brianna, propriétaire d’une Tesla, a profité d’une pause déjeuner pour lancer la mise à jour de sa voiture. Une actualisation censée durer seulement une vingtaine de minutes. Mais cette mise à jour a finalement duré une quarantaine de minutes.

Rwanda: le dessin pour perpétuer la mémoire des victimes du génocide

Elle a survécu aux massacres. Pas ses parents, ni sa grande soeur. Trente après le génocide des Tutsi au Rwanda, Aliette Nyirahabimana a pour seul souvenir de ses proches disparus quelques photos défraîchies.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Éventail activé

Les pluies se dissipent du côté de l'est ce dimanche 21 avril 2024. Pour Matante Rosina la journée va certainement être agréable même si quelques nuages et de petites averses s'échappent sur les pentes de l'île. Elle a remis en service son éventail depuis hier, il fait toujours plus chaud que la semaine qui vient de s'écouler. Elle attend avec impatience le retour de la fraîcheur.