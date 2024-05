Manèges, chats, Nouvelle-Calédonie, Guévenoux et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mardi 14 mai 2024 : - Sécurité : les manèges tournent rond... ou pas... - La Réunion : le virus du typhus menace les chats - Nouvelle-Calédonie : les débats s'étirent à l'Assemblée, tensions et couvre-feu décrété dans l'archipel - Marie Guévenoux à La Réunion pour deux jours de visite - La pa Météo France i di, sé zot i di - L'est un peu mouillé ce matin

Sécurité : les manèges tournent rond... ou pas

Ce dimanche 12 mai 2024, le dernier jour de la Foire agricole de Bras-Panon aurait pu virer au drame. Dans l'après-midi, un jeune adolescent est tombé d'un manège à sensations lancé à pleine vitesse. Cet accident relance le débat sur la sécurité et les contrôles faits autour des manèges de fêtes foraines, alors qu'en avril dernier, une jeune femme de 27 ans a trouvé le mort à Blois, éjectée d'un manège. Imaz Press a voulu savoir si tout tourne toujours rond dans les manèges

La Réunion : le virus du typhus menace les chats

Des chats prostrés en manque d’appétit, présentant de la fièvre et des troubles intestinaux. Ce sont les symptômes de typhus du chat. Cette maladie virale est plus simple à prévenir qu’à soigner. Il est en effet très difficile de guérir un chat atteint du typhus et la finalité et souvent tragique pouvant aller jusqu’à sa mort. Vétérinaires et associations alertent sur ce phénomène, dû en grande partie à des animaux pas suffisamment vaccinés

Nouvelle-Calédonie : les débats s'étirent à l'Assemblée, tensions et couvre-feu décrété dans l'archipel

Les députés reprendront mardi après-midi l'examen houleux d'une révision constitutionnelle visant à élargir le corps électoral propre au scrutin provincial de Nouvelle-Calédonie, un point sensible qui ravive les tensions entre loyalistes et indépendantistes dans l'archipel, où un couvre-feu a été décrété.

Marie Guévenoux à La Réunion pour deux jours de visite

Marie Guévenoux arrive à La Réunion ce mardi matin 14 mai 2024 pour une visite officielle de deux jours. Au cours de son séjour, la ministre déléguée aux Outre-mer aura plusieurs rencontres avec les élus et les différents autres décideurs sur les thèmes de la sécurité, du logement, de l'agriculture et de la mer. L'un des principaux points forts de la visite sera l'inauguration de la brigade de gendarmerie à Bras Fusil - Saint-Benoît

La pa Météo France i di, sé zot i di - L'est un peu mouillé ce matin

Ce mardi 14 mai 2024, Matante Rosina ouvre les volets de sa chambre et découvre un temps maussade. La pluie est au rendez-vous dans l'est. Les hauteurs de l'est sont également touchées. Dans les autres régions de l'île, le soleil essaie de s'accrocher tant bien que mal. Il pourrait perdre la partie dans l'après-midi. L'alizé souffle en rafales et peut atteindre les 60 km/h sur Saint-Denis.